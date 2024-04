Dos cimientos

La periodista finaliza la entrevista que le hace a José Ramón Ayllón, filósofo y experto en ética con esta pregunta: “¿Dónde está el norte? La respuesta que recibe del sabio es: “Lo que pide el bien es lo que naturalmente conviene, que objetivamente nos enriquece o perfecciona. Y esto te lo marca tu conciencia. Piensa con conciencia y aplica la regla aurea”. El filósofo deja la responsabilidad de decidir qué es el bien o qué es el mal, a la conciencia. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Es fiable la conciencia?



El profeta Jeremías refiriéndose al reino de Judá, que podría aplicarse a España o a cualquier otra nación, dice: “El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de tu corazón” (17: 1). El profeta sigue escribiendo: “Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre, y pone su carne por brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada” (vv. 5,6). Para poder entender la naturaleza humana que desconoce qué es la misericordia de Dios, el profeta escribe esta perla: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras” (vv.9, 10).

José Ramón Ayllón, experto en ética nos dice: “Piensa con conciencia y aplica la regla aurea” que según la Biblia es: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón…y al prójimo como a ti mismo” (Marcos 12: 30, 31). Pienso que el experto en ética, que se confiesa “católico por convicción”, urge aplicar la regla aurea para poder practicar el bien. En la entrevista no lo especifica. En los libros que ha escrito, lo desconozco. Siguiendo el hilo de la entrevista deduzco que se refiere a “amar al prójimo como a ti mismo”, prescindiendo de la primera parte de la regla aurea que dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón”. Si se da por bueno lo que el profeta Jeremías dice que el pecado del hombre “está escrito con cincel de hierro…esculpido en la tabla de tu corazón”, ¿cómo puede amarse al prójimo como a uno mismo? Imposible. Si no se tiene en cuenta la primera parte de la regla aurea que dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón” que es inseparable de la segunda. Pretender cambiar la naturaleza humana que tiene la tendencia a hacer el mal a hacer el bien prescindiendo de Dios, tarea imposible es.

Filosofía que es sinónimo de “palabras persuasivas de sabiduría humana” (1 Corintios 2: 4), no sirve para cambiar la naturaleza humana. Lo que la humanidad necesita para regenerase es la sabiduría divina que la Biblia identifica con Jesús (2 Corintios 2: 1-16). Existe un texto que es muy explícito al respecto: “¿Cómo limpiará un joven”, (cualquier persona) su camino? Guardando tu palabra” (Salmo 119: 9). El salmista responde a la pregunta así: ”Con todo mi corazón te he buscado: No me dejes desviar de tus mandamientos, para no pecar contra ti” (vv.10, 11). Solamente existe una posibilidad de poder cumplir la regla aurea: Tener en cuenta a su Legislador.

Jesús acaba la predicación de que se conoce como el Sermón de la Montaña con el símil de los dos cimientos: “cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina”. Apliquemos esta enseñanza a la vida diaria. ¿Qué encontramos? Mucha frustración. Conflictos familiares que se eternizan.

Desavenencias conyugales que terminan en violencia. Descalabros económicos que acaban con la ruptura familiar. Socios que rompen el contrato. Lo que es el menú público del día de la información: el Covid-19 con sus consecuencias sobre la salud se ha convertido en el enemigo público número uno. La política se ha convertido en un auténtico desastre, acompañada de palabras hirientes que incitan al odio. Todo lo dicho y mucho más hiere el alma. Las consecuencias de la condición anímica en que se encuentra el hombre debido al entorno hostil que lo envuelve, la ciencia médica las bautiza con palabras médicas. Los trastornos del alma que repercuten en la salud mental son de carácter espiritual y son consecuencia de desestimarse los principios éticos que Jesús expone en el Sermón de la Montaña.

Quien escucha las palabras de Jesús y las hace “lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7: 24-27).

La Ciencia cataloga la humanidad en razas. La Sociología en clases sociales. Jesús la reduce a dos grupos: creyentes e incrédulos. Ambos grupos conviven en el mismo entorno. Los vientos, las lluvias que golpean contra la casa son simbólicos ya que se refieren a los múltiples problemas que golpean a las personas y que afectan de igual modo a los creyentes como a los incrédulos. La distinta manera de reaccionar ante las dificultades depende de si por fe se edifica la vida sobre la Roca que es Cristo o sobre la arena de la incredulidad. Que la vida sea un éxito o un fracaso no depende de los muchos bienes materiales que se posean sino de si se posee la fe en Jesús o no. Parece sencillo, pero no lo es. Se deben sortear los escollos de los prejuicios que se tienen sobre Jesús.