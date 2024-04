Ni una sola verdad

En bastantes ocasiones he escrito sobre este pobre hombre que preside, para desgracia de todos, el gobierno de España. Y otras tantas le he tachado de cateto (solo hay que ver cómo se contonea, para exhibir su supuesta guapura), también de plagiador (porque ha plagiado más de una vez) y de embustero (porque ha mentido en innumerables ocasiones).

Siguiendo su inveterada costumbre, ayer, 29 de abril de 2024, a las 11 horas, volvió a las andadas y en la comparecencia “ante los españoles” pero sin españoles presentes y ni siquiera los “molestos preguntones de la prensa”, se explayó en mentir en su exposición de los motivos que -según él- le llevaron a esconderse, como un Puigdemont cualquiera, durante cinco días para reflexionar sobre si merecía la pena dimitir o quedarse.

No puedo presumir (como muchos dicen “a toro pasado”) de que me imaginaba su decisión, porque sería mentir, pero una vez producido “el parto” parece lo más acorde con su personalidad. Lo único que se me ocurre comentar (o mejor resaltar) de su parlamento que duró 8 o 9 minutos, es que perdió la ocasión de decir una verdad, una sola verdad, pero no pudo ser, va contra su credo. Y era muy fácil, porque siendo las 11 horas, tendría que haber empezado diciendo Buenos Días. Pues no fue así, dijo: Buenas Tardes. ¡Nada más que añadir, señorías!