Vaya por delante que no soy politólogo ni experto analista de contiendas internacionales. Simplemente soy un ciudadano normal y corriente que está atento a lo que sucede en su entorno, me formo una opinión sobre ello y, en virtud de mi capacidad de razonar y libertad de expresar mi parecer, manifiesto lo que, a mi juicio, entiendo que ocurre, de ahí que en este escrito desee exteriorizar, cómo veo lo que está ocurriendo entre Hamás e Israel desde hace unos meses, por ello, no me remontaré a situaciones anteriores en las que ha habido enfrentamientos entre ambos, ni a los ataques de Hamás contra Israel. El siete de octubre del año pasado, cuando los israelitas celebraban la fiesta de Sucop, o sea, la de los Tabernáculos, fueron sorprendidos por un ataque sorpresa injustificado y desproporcionado por grupos armados del ejército palestino. Entre los que se encontraban terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina quienes, desde la franja de Gaza enviaron una nutrida lluvia de cohetes, y un comando de milicianos, motorizados en camiones y motocicletas, así como en parapentes a motor. Este ataque cogió a los israelitas sorpresivamente pues no lo esperaban y el resultado fue, como mínimo, de 1.159 cadáveres identificados de los que 828 eran civiles y 31 niños. Los secuestrados de los cuales aún quedan bastantes en poder de Hamás son más de doscientos, entre ellos, según el portavoz de las Brigadas de Ezedin al Quasam brazo armado de Hamás, Abu Obeida que ha cifrado la cantidad de rehenes en varias decenas entre los que se encuentran altos cargos y militares.

La respuesta de Israel ha sido dura y contundente. Podemos compararla a la reacción de un león herido de forma inesperada que reacciona con deseo de destruir a quien le ataca. La represalia es conocida como Espadas de hierro en la que emplearán todos los medios destructivos que poseen. Hamás gobierna en Palestinas desde 2007, y el propósito de este grupo terrorista, así es considerado por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Paraguay, la Organización de Estados Americanos o Egipto, mantienen a Hamás en su lista de organizaciones terroristas. Ahmed Yasín es considerado el líder espiritual de Hamás, cuyo objetivo, según su carta fundaciones es construir un estado islámico en el territorio que ocupa Palestina, o sea, eliminar a los israelitas, ya que no reconoce al estado judío y está en contra del proceso de paz con Israel.

Como es lógico, Israel, ante un enemigo que persigue eliminarlo totalmente, responde con la misma intención.

Según se ha podido ver en los informativos, Palestina está minada por cientos y cientos de kilómetros de túneles en los que se guardad armamento de todas clases y que se está utilizando contra Israel, o sea que no son unos pobres desvalidos descamisados machacados por un enemigo cruel y despiadado. Ya se han comenzado a levantar voces contra Israel por la saña con la que está atacando, y para mover al mundo entero hacia la misericordia y el rechazo a Israel, Palestina, en todos los medios de comunicación, enseña a niños famélicos, desnutridos y no deja de pregonar que estas criaturas no están muriendo por los bombardeos, sino por hambre. Mucha lástima dan estas inocentes pequeños que fenecen por falta de alimentos, pero los países que prestan su apoyo y ayuda a Hamás, tales como Irán, los países del Golfo Pérsico y algunos bienhechores privados, bien podrían hacerse cargo de los más desvalidos, niños y personas mayores, llevarlos a sus territorios y hacerse cargo de ellos, prestándole toda la ayuda necesaria posible. ¿Por qué no lo hacen? ¿Son unos deshumanizados? ¿Hay causas más profundas que justifiquen esa falta de ayuda a los palestinos? Nadie lo sabe, pero el hecho incontrovertible es que Hamás inició un inesperado ataque contra la desprevenida Israel y ahora está sufriendo las consecuencias, ciudadanos inocentes y críos indefensos. Repito, no tengo nada a favor de Israel ni en contra de Hamás, pero considero que debían de haberlo pensado antes de atacar a un enemigo muy superior. Palestina lo empezó, Palestina que lo solucione.