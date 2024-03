Poemas y biografía del poeta israelí Yair Ben-Haim

Cuando no hay amor

Un hombre sin amor Es como tierra sin agua como un árbol sin raíces Y un cielo sin las estrellas Un hombre sin sonrisa Es como una flor seca, como un final interminable y ojos sin espejos. Una persona sin persona Es como un mundo vacío, Como un fuego sin su llama Y la oscuridad sin el abismo. El amor sin una persona Es como el agua sin el suelo, Como la sangre sin el cuerpo Y la muerte sin la vida

Las cosas obvias Memorizo y digo dilo en voz alta: Las cosas obvias siempre se encuentran cerca del borde de lo difícil La decepción ilumina su rostro de alegría. Devuelve la victoria y anhela el futuro Y veo claramente desde un lado una luz brillante Bordes revitalizantes.

Lo tienes en color blanco Escuché que tienes un dios en todo tipo de colores en todo tipo de colores Veo desde aquí en el estante al Dios morado Y también el dios azul. Y veo, se ve interesante y único. Oh, que Dios tan maravilloso, Cuánto cuesta Cuánto cuesta Eso es exactamente lo que quiero, Eso es exactamente lo que quiero Lo tienes en blanco? Maravilloso, Me hiciste muy feliz Por favor, envuélvemelo en un paño de seda. sin extras, Que Dios no se enfríe y pase del blanco al gris. Hay mucho polvo en el aire.

Así será va a ser maravilloso va a ser tan hermoso Está a punto de suceder ahora Este va a ser un momento realmente especial. Un momento que quedará inmortalizado para siempre. Y quiero capturar este momento especial Cada día hasta la realización. Esto va a ser importante Esto está a punto de cambiar las reglas. Cada persona inteligente encarnará su ser. Mientras mantenga el amor en su vida. Esto va a ser increíble Perfecto por el amor de Dios No tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. Cuando hagas esto serás un gran éxito. Será sólo tuyo: de repente descubrirás qué es el amor propio. La vida es un mapa interminable aunque sea están por terminar. El sello siempre será tuyo Un día todos te conocerán. ser de todos Estará aquí Será lo más significativo que hayas permitido. Será como una estatua que cobra vida.

Sobre el autor:



Yair Ben-Haim es escritor, poeta y artista israelí, editor de "Hadarim-Beit Publishing House", tiene un diploma en publicidad y administración de empresas, es periodista y empresario de diversos proyectos entre la comunidad de artistas de Israel. Ha publicado hasta el momento cuatro libros de poesía. “Doreshirah” (2013) “Vuélvete loco a mitad del día” (2015) “Hamdati” (2018) y “Coal Mines”. (2022). Desde hace nueve años edita y publica la revista de poesía, prosa, cultura y arte “Corridor Journal”, que incluye la publicación de poesía representativa de poetas de Israel, entrevistas personales con poetas, escritores, artistas y pintores, reseñas de libros nuevos, traducciones de poesía mundial y reseñas de exposiciones y eventos culturales. La revista se publica en una edición impresa dos veces al año.

En 2003, creó el sitio de contenidos literarios 'Hadarim’ www.hadarim4u.com, un sitio de poesía y prosa, cultura y arte, que incluye varias secciones, entre ellas la sección: 'Habla con la Poesía' que es un proyecto de vídeo de Poetas israelíes leyendo poesía por la ciudad de Tel Aviv-Yafo. La sección: conversaciones 'Invitados en las habitaciones' con poetas y escritores, la sección 'Novedades en el estante' donde se publican reseñas de libros, traducción 'Poesía mundial' de poemas de poetas de todo el mundo al hebreo, reseñas de eventos culturales y lanzamientos de libros e inauguraciones de exposiciones.

Sobre el traductor: Jorge Daniel Tejeda Palafox nació el 03 de enero de 1993 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Finalizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ives de su natal Xalapa, obteniendo su titulación el 04 de octubre de 2019. Jorge, cuenta con una acreditación por la Organización Internacional De TEFL en la Enseñanza de Inglés. También, se desempeña como articulista, periodista, traductor bilingüe, Community Manager, conferenciante y empresario autónomo. -------------------------

Traducción del hebreo al inglés por Yair Ben-Haim

Traducción del inglés al español por Jorge Daniel Tejeda Palafox