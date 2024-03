Tiempo viejo y otros 'pohemas'

ARBORIZAR LA MENTE DEL MUNDO



El planeta es un jardín que está desplomado, despoblado, hay que arborizarlo, regarlo con cultura de las artes, como un candelabro que da vida (s) y que también arde como un fogón, o, seguirá ganando el desorden mundial,

TIEMPO VIEJO

Aunque sea el tiempo extremadamente viejo anticuado, no creí en mi tiempo, en mi crepúsculo, me equivoqué porque la esperanza nunca fue o es fracasada, existe.

TU MOMENTO

Hallé las más bellas noches en tu momento, me prometiste en esos tiempos anticuado (s) noctámbulos tu sabiduría para rebanar la calma, nada me debes, fui acariciado por tu manto, residimos en paz.

EL TIEMPO ALUMBRA SU TIEMPO

¡El tiempo alumbra su tiempo! efecto que causa la luz iluminando un espacio, de modo que se distinga lo que hay en el, es la claridad desde que raya el día hasta que sale el sol, hasta que es de noche en su transfiguración y ascensión.

PREÑEZ

La sangre preña al aire que acaba de desayunar, almorzar y cenar.

¿QUÉ? SENTIMIENTO

Dios escondió el corazón para que nadie lo vea ¿qué? sentimiento (s) tiempos idos y venideros. Idiotas.

RAMO DE FLORES

Para el pintor ver una mujer desnuda es como un ramos de flores de exquisitos olores de bella lejanía, en estado gestante.

LO SÉ

Lo siento, lo sé, no me voy a convertir en un cuadro.

Y LA PINTURA DERRAMÁNDOSE

Mis manos, mente acarician el piano, el pincel desplazándose sobre tela y, la pluma y el papel haciendo miradas al tiempo inmerecido ante torpe camino.

DE INMEDIATO

Le interesan los desnudos, pero aún no los ha pintado.

LA MUERTE DE LA MUSA

Por qué gritas, ya está pintada la muerte de la musa, el coche espera.

LA CARTA

Que desastre, la carta no es mía pero me echarán la culpa, no pude resistirme, era como ver su rostro, en el tiempo.

¿TONTERÍA?

No importa que el amor sea una tontería, es una tontería hermosa aunque ciertos o muchos ironicen la nobleza del sentimiento, se asemejan a “Barrabás” de la vida; eso sí, no sigan más en esa cárcel, ni aten cadenas, pues es mejor archivar ante semejantes tragedias, es mejor salir de esa pocilga.

NO ESTÁ

De verdad espera no hay disculpas y que más dices si nunca hablas, es como el tiempo perdido y escondido.

EXISTENCIA ANTERIOR

Vetusta, la muy noble, pero es Corte en lejano siglo, iniciando hacerse ininteligible, después de la metempsicosis. No te debo nada, ni me debes, quedamos en paz.

VIDA ANTERIOR Y POSTERIOR

Pierden sentido los pensamientos de una vida, para alcanzar merecimientos de la existencia anterior, así quedamos en paz, pero me restas parte de tu esencia realística, después será la cobranza, aquí o allá, ¿verdad?