Pincelada de dignidad

Dignidad según la RAE es: Cualidad de digno, honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro.



¿Reconocen alguna de estas cualidades en los actuales mandos gobernantes?

Todas estas cualidades se deben tener de manera individual y también de forma social y constitucionalidad, es decir, que las personas que gobiernan un país deben, por encima de todo, no solo poseerlas sino también hacer uso de ellas en el desarrollo de sus funciones, ya que han sido elegidos, o debido a la manipulación entre ellos, se han otorgado la capacidad de erigirse como representantes para dirigir las riendas del país, y si no lo hacen, debería la sociedad exigírselo usando todos los medios posibles a su alcance.



Sobra decir todas las tropelías, anormalidades, corrupciones y manipulación en el desafuero constitucional a los que nos está sometiendo este gobierno. Lo sorprendente es que la sociedad aletargada no reacciona, se queja en petit comité, pero no hace nada para remediarlo. Los sectores agrarios y ganaderos, al ver como su modus vivendi se va al traste, han sido los primeros en reaccionar y salir a dar la cara dando la batalla con sus tractoradas y manifestaciones. No es posible como un sector tan básico como el de la alimentación no sea considerado prioritario y estemos consumiendo productos de otros países fundamentalmente marroquíes, por ser más baratos, sin tener en cuenta que no reúnen las condiciones sanitarias pertinentes, y a corto o medio plazo nuestra salud se verá seriamente perjudicada.

Y los demás sectores de la vida pública, ¿hacen algo?

Son más los millones de personas que no están de acuerdo con el devenir destructivo al que nos está llevando este gobierno, y si nadie convoca una organización para manifestarse de modo visible, ¿no se podría hacer la llamada a través de las redes sociales, que tan rápido llega a todo el mundo? Pienso que al enemigo (entiéndaseme el término) se le debe combatir con sus propias armas por ser las que entienden. Hay que llamar la atención y que se enteren en Europa, que la mayoría de la nación no está de acuerdo. Pero…¿Por qué les hacen perder la dignidad a todas las personas que no opinan igual que ellos, a toda la sociedad y por consiguiente a todo el país? Esto no es cuestión ni de derechas ni de izquierdas sino de honradez y respeto en los legisladores y en el gobierno.

El hecho de legislar un gobierno corrupto a favor de unos cuantos ciudadanos corruptos, en vez de legislar para el bien común español, nos pone de rodillas ante la opinión de todo sátrapa externo con poder de gobierno.

Unámonos en apoyo de los jueces dignos para que pongan sus conocimientos a favor de una sociedad hundida en lo moral y en lo económico. Quitémonos de encima esta losa que nos aplasta y deteriora nuestra dignidad.

Terminaré con una frase de Cicerón que dice así: “Los pueblos que ya no tienen solución, que viven a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales; se rehabilita a los condenados en todos sus derecho, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que es el colapso total de tal estado, cuando todo sucede no hay esperanza aluna de salvación”

¿Es esto lo que queremos?