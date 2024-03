El abordaje del sueño es fundamental en el manejo de la migraña

El abordaje del sueño es fundamental en el manejo de los pacientes con migraña. Éste será uno de los temas que se abordarán en la XIII edición de CEFABOX, la reunión anual de actualización en migraña crónica y otras cefaleas. Organizada por la compañía biofarmacéutica AbbVie, se trata de uno de los encuentros científicos más relevantes a nivel nacional en el área de cefaleas.





Esta nueva edición cuenta con la participación de diferentes expertos en la materia, que intervienen en cinco mesas temáticas durante los días 8 y 9 de marzo. Las mesas temáticas abordarán, entre otros temas; la concienciación social del impacto de la migraña, la actualización terapéutica o la relación entre el sueño y la migraña. Este último punto es importante ya que “los trastornos del sueño y la migraña comparten una relación compleja y bidireccional y que no está muy clara desde el punto de vista fisiopatológico”, según explica la Dra. Nuria González, médico especialista en Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y una de las coordinadoras del encuentro.

En consulta, señala la Dra. Nuria González, “los pacientes con migraña refieren que la falta o exceso de sueño, pueden jugar un papel en desencadenar sus crisis” y, además, los trastornos del sueño “son una de las causas de cronificación de la patología”.

Por eso, es muy importante tratar el sueño en los pacientes con migraña “debemos diagnosticar correctamente ese trastorno que presenta el paciente para poder ofrecerle el mejor tratamiento”. Las alteraciones más frecuentes de sueño en estos pacientes “son el insomnio, el síndrome de piernas inquietas y el bruxismo”, comenta la doctora.

Respecto al abordaje de la migraña, solo tratar las crisis de migraña puede resultar insuficiente para muchos pacientes, quienes podrían beneficiarse de un enfoque preventivo y más personalizado. El tratamiento preventivo, destaca el Dr. González Quintanilla, neurólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y otro de los coordinadores de CEFABOX, “tiene como objetivo reducir la frecuencia, duración e intensidad de las crisis, mejorando así la calidad de vida y mitigando su impacto en la vida diaria”.

El mejor conocimiento de los mecanismos implicados en la fisiopatología de la migraña ha permitido el desarrollo de tratamientos específicos para su prevención. El Dr. González Quintanilla, añade que “eso ha supuesto un gran salto en la calidad de vida de los pacientes con migraña al permitir reducir el número de crisis y la incapacidad que generan”.

El Dr. Samuel Díaz-Insa, coordinador de la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y también coordinador de esta edición de CEFABOX, añade que “se trata demasiado tarde al paciente porque a veces no se deriva a tiempo al profesional adecuado para facilitar el tratamiento individualizado. Algo que se solucionaría con más Unidades de Cefalea y más consultas monográficas en todo el territorio nacional”.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) la migraña afecta en España a más de 5 millones de personas, de los cuales más de un 70% presenta una discapacidad grave y un 14% una discapacidad moderada durante las crisis de migraña. Además, en España, 1,5 millones de personas padecen migraña crónica, llamada así cuando los pacientes experimentan dolor de cabeza 15 días o más al mes, de los que al menos 8 días son de tipo migrañoso. La migraña crónica condiciona una disminución de la productividad, alteración de la calidad de vida y una discapacidad de cuatro a seis veces mayor que la migraña episódica.

Según el Dr. Díaz-Insa, se debe prestar una atención especial al período sin dolor antes de que sienta que se avecina una migraña, que es la fase denominada premonitoria o prodrómica, que empieza aproximadamente un día antes del ataque. Durante esta fase, el paciente puede experimentar cambios que le avisen que se avecina una migraña y, enfatiza el Dr. Díaz-Insa “se pueden experimentar síntomas como sensibilidad a la luz, fatiga, antojos de alimentos y náuseas, sensación de tener más o menos sueño o incluso estar más inquietos”.

Biomarcadores en Migraña

La identificación de marcadores pronósticos y diagnósticos para intentar predecir o estimar el riesgo de sufrir un evento patológico es uno de los mayores retos de la medicina actual. Los biomarcadores son aquellas características biológicas, bioquímicas, antropométricas, fisiológicas, etc., objetivamente mensurables, capaces de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o bien una respuesta farmacológica a una intervención terapéutica.

“El mejor conocimiento de los biomarcadores y su implementación en la práctica clínica permitirá mejorar la calidad de la asistencia, poder evaluar mejor la situación clínica y la respuesta a los tratamientos y supone en la actualidad uno de los principales retos para los investigadores centrados en la cefalea”, concluye González Quintanilla.