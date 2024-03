Lenguaje y realidad

No trina, canta raro. Con ritmo y tono distintos a la prensa: Ábalos apunta a Cerdán como introductor de Koldo en el PSOE (El País). La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha. La UCO sitúa a Ábalos como intermediario de la trama (El Mundo). Armengol no puede presidir el Congreso ni un minuto más (El Debate).