Ministro canario ante la pira

No trina, canta raro. Con ritmo y tono distintos a la prensa: Ábalos apunta a Cerdán como introductor de Koldo en el PSOE (El País). La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha. La UCO sitúa a Ábalos como intermediario de la trama (El Mundo). Armengol no puede presidir el Congreso ni un minuto más (El Debate). Ejemplaridad no creíble, El Gobierno ha perdido el control de daños (ABC). Santos Cerdán está en la misma situación; La insida, el último reducto del sanchismo (La Razón). El juez señala a Ábalos como intermediario en el caso Koldo (Público). Ábalos derrota a Sánchez en la batalla del relato (Diario 16). El comisionista de la trama se reunió con la esposa del Sánchez para buscar oportunidades de negocio (Vozpopuli). El rescate de Air Europa, en el que medió la trama, salpica a Montero, Calviño y Ribera (The objective).



El 29 de febrero nació Pedro Sánchez. Por la mañana, Europa Press montó una pira para sacrificios virtuales y llevó al hotel Hyatt, en Madrid, a Ángel Víctor Torres, un canario ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Expuesto a la prensa y sin la ‘Viceprime’, que anunciada se borró, le presentó Torres Mora. Como séquito, los ministros Ribera ‘Vicetrés’ y Planas, el director General de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno, ‘koldos’ guardapuertas y más.

“Nadie nace socialista” empezó en discurso preparado: Hijo de camarero, abuelo, preso político, que enseñó honestidad y humildad. Se comprometió con el PSOE en horas bajas. Sin mayoría, pacto en Canarias. Al Congreso, a la vez que Sánchez. Presidente canario en tiempos difíciles. Ministro con tareas no conocidas. En tres meses 30 acuerdos con CC.AA. Las autonomías son Estado. Renovar el sistema de financiación de las CC.AA con pacto de Estado. La memoria democrática es una cobertura legislativa. Absurdo no entender lo que pasaba sin los derechos conseguidos con la democracia.

A la vez, noticia muestra del divorcio entre la realidad y lo oído en el Hyatt: ‘Ábalos intermediario en el caso Koldo’. Ajeno, siguió guión: Orgullo de un partido que con Felipe González pudo estudiar con beca. En 2003, fondos para buscar restos en pozos. Remató: “Orgulloso de un país que ha aprendido a vivir en democracia”.

García Vela, director de Europa Press, fue sacando temas: Cataluña (Lo de ahora es un acuerdo). Ley Orgánica para cambiar (Sí, metiendo lo que salga, Feijóo no lo ha asimilado). Ábalos en el telediario con la trama (Nada). Cómo contrató Canarias (Hubo dificultades, morían centenares de personas; aviones no llegaban; Encargaron y pagaron cuando llegaron; Tribunal Cuentas; había que conseguir: Si alguien se ha lucrado, que pague); Ámbitos judicial y político (respeto a justicia; en lo político Feijóo no quiere). Ábalos llamó (No señalar, no es el que intentó sino el que se ha corrompido). Empresarios (Mascarillas defectuosas rechazadas; El caso Koldo lo denunció la Agencia Tributaria; Si PP y CC llaman, habrá respuesta; Cerraron el primer hotel en pandemia. Canarias tuvo menos porcentaje de muertos de España). Decretos de alarma (Buscaron soluciones, tres años después... Hicimos lo que pudimos) Ventilador (Cosas que no son verdad). Desobediencia de Ábalos (El PSOE es demócrata; Comité Federal; si el partido manda, a obedecer). Desgarro con Ábalos (Cuando se toma decisión contra Sánchez, se acata). Inmigración menores (El fenómeno migratorio falla, no se coloca lo que llega; se reparte mal, Asturias tiene más migrantes que Madrid). Qué hacer (Que lo digan los partidos; ven problemas de CC AA con menores, pero no los problemas de los menores; se hará en el Congreso y Senado, pero que el PP diga sí). Pacto de Estado (Cuando se normalice la situación) Se van a aprobar los presupuestos (Los vetará el PP en el Senado). Pacto autonómico (Se busca). Valle de los Caídos (habla de Cuelgamuros, confunde al general Sanjurjo con Moscardó y remata “o se está con los vencidos del Franquismo o no se está) Fundación Francisco Franco (No sabe) Amnistía (Cuando pase este caso, habrá otro; el objetivo es ver si cae el gobierno; en 77 amnistía, en 78 la Constitución; razonamiento absurdo, ley de presos políticos).

Al terminar, los teléfonos echaban humo. Noticias primera plana: Ábalos frente a Sánchez. El PP convoca reunión urgente ante el nombre Begoña, mujer de presidente, bajo sospecha. Tregua con la visita al Congreso de la Selección femenina de fútbol. Porras y apuestas sobre qué cargo o ministro cae. Armengol, Montero, Ribera, Marlaska, Puente, Robles y más. Están, pero no acompañan, sustituyen ni consuelan a un ministro canario ante la pira.