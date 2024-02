La ‘Filomena’ del Partido Socialista Español

Anda el PSOE un poco revuelto por una FILOMENA, imprevista, pero no desconocida e inesperada. Ante esta realidad, conocida, “gracias al equipo informativo de los Consejos de Ministros y al muñeco parlanchín, por todos conocido como PL alumno destacado en la escuela de “VENTRILOCUOS” de la Moncloa, hoy, la sociedad, a la hora 10” o a la hora “12” espera que el “entorchado” presidente del Gobierno de España, nombre una comisión, perdón, unos “comisionistas” encargados de poner blanco sobre negro y conseguir que el agua seque la abundante corriente del “agua podrida” que circula por la calle Ferraz, campamento de verano de los conocidos como “barones” (mejor sería significarlos como “barones ilusionistas”).

En España, en la que no nos enseñaron y en la que conocemos, siempre han existido problemas de honradez, antiguamente llamados “pícaros”, hoy “aprovechados, pringados, ladrones, mafiosos, colocados para, inmorales y si se quiere hablar más claro, “clase política”...

Esta es la REALIDAD... enfermedad congénita... aunque curable si todos queremos , si los que pueden pegar un puñetazo sobre la mesa quieren, si los que todavía son honrados y tienen voluntad quieren, si los púlpitos se convierten en “la voz que clama en el desierto”, no sólo para pedir sino también para exigir JUSTICIA, IGUALDAD y HONRADEZ SOCIAL.

Tarea difícil, pero no imposible si se comienza cortando el mal por la raíz, que suele encontrarse en la “cabeza”... “mal pensante”... “autócrata”... “diablo, en el monte de las tentaciones”... Todos conocemos su nombre...

Se advierte, en este paso curativo NO EXISTEN COMISIONES... SÓLO MORAL.