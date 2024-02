​Dos años de guerra en Ucrania: 42 civiles mueren cada día

Dos años después de la escalada de la guerra en Ucrania, más de 10.500 civiles han muerto, entre ellos 587 niños y niñas, debido a los constantes bombardeos, minas y ataques de aviones no tripulados, que han dejado a una generación traumatizada, desplazada y temerosa por su vida. Este es el balance que denuncia la Plataforma de ONG Humanitarias en Ucrania junto a más de 50 entidades.



Con una media de 42 civiles muertos y heridos al día, y siendo los últimos meses especialmente mortíferos, la Plataforma, formada por organizaciones locales e internacionales que trabajan en el país, pide la protección inmediata de los civiles, y recuerda a los Estados miembros las promesas realizadas para hacer frente a las acuciantes necesidades humanitarias de la población ucraniana.

Más del 87% de los muertos, es decir, 9.241 personas, son víctimas de armas explosivas, y muchas de las heridas son de carácter mortal, como la pérdida de miembros o de la vista. Se entiende que el número es muy inferior al real, ya que la ONU sigue corroborando las cifras. Al mismo tiempo, la población ucraniana alejada de los frentes también necesita ayuda para reconstruir sus vidas y recuperarse.

"Mi hija está creciendo ahora en el sótano", dice Sviatlana. Ella y su hija de siete años decidieron quedarse en Kherson, una zona sometida a intensos bombardeos. "El tiempo más largo que pasamos a oscuras sin electricidad fue de un mes y medio, así que ahora cuando hay un apagón intento bromear con mi hija: 'qué es un día, ya lo hemos pasado mucho peor'. Ahora sólo queda esperar y sobrevivir. Es sólo una niña y quiere jugar fuera, en el patio, pero no puede salir del sótano". Dos años de combates han destruido vidas, hogares y medios de subsistencia, dejando a 14,6 millones de personas, entre ellas casi tres millones de niños, en desesperada necesidad de ayuda humanitaria en toda Ucrania. Casi el 80% de los necesitados de ayuda también requieren apoyo de salud mental. Sólo en 2022, el nivel de pobreza en Ucrania se quintuplicó, pasando del 5% al 24%.

Debido a la violencia actual, unos cuatro millones de personas siguen desplazadas dentro de Ucrania y más de 5,9 millones se vieron obligadas a huir a países vecinos. Aunque el 67% de los desplazados internos dicen que quieren volver a casa algún día, muchos no pueden regresar a sus hogares porque la guerra ha destrozado sus comunidades y sus medios de subsistencia. Muchas personas desplazadas luchan por integrarse en sus nuevas comunidades, donde es difícil encontrar trabajo y vivienda. Las mujeres representan el 58% de los desplazamientos internos, y tienen más probabilidades que los hombres de sufrir desempleo y dependencia de la ayuda humanitaria.

Los grupos vulnerables se ven desproporcionadamente afectados por la guerra. Las desigualdades existentes, como las que sufren los niños y niñas, la población romaní, las personas LGBTQIA+, las personas mayores y las personas con discapacidad, no hacen sino aumentar a largo plazo, ya que los efectos agravantes de la crisis impulsan necesidades específicas.

Joanna Garbalinska, directora de la Plataforma de ONG Humanitarias en Ucrania, ha declarado: "Mientras continúa la guerra, la vida dista mucho de ser normal. La población civil vive día a día bajo la amenaza de misiles y proyectiles, que siguen alcanzando zonas civiles pobladas, infligiendo muerte y destrucción a zonas cercanas y alejadas de la zona de conflicto”.

“La Plataforma Humanitaria de ONG en Ucrania pide que cesen de inmediato todos los ataques contra civiles e infraestructura civil, en particular en las zonas urbanas densas, ya que pueden constituir graves violaciones del derecho internacional humanitario. Los civiles deben estar siempre protegidos de la violencia”.

“El día de hoy marca un sombrío hito en la guerra de Ucrania. Cuando los combates entran en su tercer año desde la escalada, las agencias humanitarias en Ucrania recuerdan a los Estados miembros las promesas hechas para hacer frente a esta crisis. Hoy, la ayuda humanitaria es más necesaria que nunca. Los compromisos de financiación a largo plazo para los esfuerzos humanitarios y de recuperación, con la sociedad civil ucraniana a la cabeza, son fundamentales para la seguridad de los civiles y para el futuro de Ucrania".