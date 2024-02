​Las palomas merecen tu respeto

El pasado viernes, acabando una dura semana de trabajo en la limpieza de patios de colegio, aparecía al lado de una clase una paloma con dificultades para volar y que había que sacar de allí.



Al ser una persona animalista que piensa en todo individuo como lo que es, me puse unos guantes y metí a la paloma en una caja y comencé a escribir y llamar a todo el mundo para ver qué hacer, pero nadie puede ayudar a una humilde paloma y si hubiera avisado para que se encargue el colegio llamarían a los sicarios de control de "plagas".

Se hace la hora que acaba la jornada laboral en ese colegio y tengo que ir a otro en el que no me van a dejar entrar con la paloma, por lo que me toca dejarla con comida en el almacén de ese colegio al que volvería después a intentar solucionarlo.

Al acabar la dura jornada laboral que los viernes es una hora antes (14:00), acudo a la Policía local que me pone en contacto con el centro de fauna de Nazaret y a pesar de mi insistencia por teléfono, me aseguran que no las sacrifican y cuando se recuperan las dejan otra vez volar lo que me confirma la que vino presencialmente al traslado de la paloma e incluso me preguntó la zona exacta donde había aparecido para volverla a soltar, pero si no fuera porque esa paloma dio con una persona que quería su protección, hoy no seguiría respirando porque son animales criminalizados injustamente.

Si el personal encargado del patio supervisara que los niños no lo llenaran de comida por el suelo, pues las palomas no irían a alimentarse allí.

A todo ello se suma que en las redes sociales la misma gente que no ayuda en nada, luego critica lo que has hecho poniendo en duda que sea lo mejor y si pudieran matarla por lo que por si acaso no había sido suficiente mi insistencia y haberme puesto en contacto con fuentes municipales para confirmar que no las matan antes de que se las lleven, llamé por la tarde a la centralita de Policía local de Valencia y escribí por Twitter a la concejala hasta ahora de bienestar Animal Gloria Tello y ambos me confirmaron que en el centro de fauna de Nazaret las curan y luego la sueltan por lo que estos comentarios en redes sociales solamente generan más nervios y ansiedad cuando la mañana que pasé hasta poder buscar la mejor solución para el animal, para mí se queda y por supuesto la empresa que se encarga del transporte también tarda mucho en venir, pero todo ello no tiene importancia si sirve para algo y es proteger una vida inocente que como tú y como yo busca sobrevivir en un mundo complejo.

Lógicamente, todas estas dudas jamás deberían surgir y debería haber un teléfono específico que pudieras llamar cuando cualquier tipo de animal se encuentre en una situación que necesite atención veterinaria y los organismos públicos de toda España deberían hacerse cargo en lugar de destinar dinero a reventar toros en plazas y calles de pueblos, pagar a los cazadores para que se líen a balazos con todo lo que se mueva, dar millones a la sádica y contaminante ganadería o hacer espectáculos aberrantes como el tiro y arrastre.

PROTECCIÓN DE LAS PALOMAS

Me da muchísima rabia leer que ciertos animales son una plaga porque para empezar la reproducción de los animales es culpa de los humanos y para seguir, el único interés es el mismo que el tuyo: poder vivir tranquilamente sus vidas.



Como bien confirmó hace años la bióloga Rosa Más tras ser entrevistada en un medio de comunicación, matarlas con empresas de control de plagas que se lucran haciendo agonizar a estos seres, no sirve de nada porque entonces las que quedan vivas se reproducen antes y en consecuencia, la solución pasa por aplicar pienso anticonceptivo que además de la ética, se ha demostrado su efectividad y tiene un coste muy diferente a los que vienen a matar.

Si no quieren que las palomas acudan a ese colegio que incluso han puesto pinchos en las ventanas, pues que no tiren comida por todo el patio y ya todo lo demás está relacionado con el antropocentrismo.

¿Crees que es fácil la vida de una paloma especialmente en la ciudad que cada vez cuenta con menos espacios verdes?

Según diferentes estudios, las palomas están entre las 10 especies de animales más inteligentes y son muy sociables.

Ya en otro colegio me pasó que encontré una paloma en mal estado y mientras las niñas y niños de la zona de infantil mostraban una preocupación y empatía emocionante, la directora con cara de asco me diría que sacara "eso" de ahí, al igual que alguna profesora mostró desprecio.

¿Esas son las personas que se supone que tienen que dar valores a nuestras niñas y niños?

Finalmente, hice lo que pude, pero esa pobre paloma mientras yo intentaba solucionarlo rápidamente agonizó hasta morir y cuando la siguiente vez fui a ese colegio, se acercaron los niños de infantil a preguntarme lo que había pasado con la paloma demostrando más conocimiento y empatía que los adultos.

En muchas ocasiones limpiando patios de colegio, te encuentras con situaciones incómodas, pues no es lo mismo para cualquier otra persona que los animales no le importen nada o que por ignorancia desprecia a las palomas, que para una persona que no quiere sufrimiento para nadie.

Es muy necesario educar a las niñas y niños en el antiespecismo que fomenta el respeto a todas y cada una de las especies de animales.

NO SON NINGUNA PLAGA

Definición de plaga por la RAE:



1. Aparición masiva y repentin a de seres vivos de la misma e specie que causan graves daños a poblaciones animales o vege tales.

2. Calamidad grande que aflige a un pueblo.

Leyendo la definición que nuestra real academia española hace de las plagas, sin ningún género de dudas está definiendo al ser humano y no a unos animales que se buscan la vida y que si hay algún caso puntual de supuesta superpoblación, siempre es culpa de ellos por no gestionarlo como se debe hacer.

Los humanos matan, humillan, violan, roban, son la causa de la angustia de millones de animales para diferentes fines, destrozan la naturaleza y un largo etcétera, por lo que tal vez el ser humano sea la plaga según la misma definición de la RAE.

Además, ya os digo yo que una sola persona ensucia muchísimo más que una humilde paloma, animal que incluso se ha convertido en un símbolo de paz.

A menudo y especialmente en la ciudad, esos animales se sienten cada día amenazados y como decía antes, su vida no es fácil, pero nosotros si podemos contribuir a que así sea. En la mascletá del domingo para que Almeida haga un mitin del PP en Madrid a costa del contribuyente, un montón de aves de diferentes especies se verán perjudicadas.

Los políticos en lugar de solucionar problemas se dedican a crearlos y esto es especialmente grave.

MITO DE QUE SON TRANSMISORAS DE ENFERMEDADES

Los estudios indican que los excrementos de paloma pueden transmitir, cuando se inhalan, hongos Cryptococcus, responsables de enfermedades como la criptococosis (infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central).

Pero estas investigaciones señalan también que el contacto con excrementos de paloma que conduce a la criptococosis u otras enfermedades es raro.

"La gran mayoría de las personas expuestas no se enferman porque la resistencia natural a estas enfermedades es alta entre los humanos", dice un documento técnico publicado en 2018 por la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBEI).

Estas enfermedades suelen afectar a personas con inmunidad debilitada, como los pacientes con sida y aquellos que han recibido algún tipo de trasplante. En ellos, pueden resultar de gravedad y conducir a la muerte, pero jamás por ello se puede crear una alarma.

Aun así, la criptococosis y la neurocriptococosis se conocen popularmente como "enfermedades de las palomas".

Sin embargo, el veterinario Daniel Vilela, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) de Minas Gerais, dice que no existe una "enfermedad de la paloma" en sí misma. "Es importante aclarar que hay otras formas de contraer la criptococosis", dice Vilela.

Dicho de otro modo: es más probable que enfermes por el contacto con los humanos que con una paloma.

¿Crees que ellas no sufren el frío, la lluvia o mueren por olas de calor?

DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS PALOMAS

Os dejo una parte de un artículo publicado en "Bueno y vegano" sobre las palomas: Cuando una investiga un poco descubre que se trata de animales excepcionales, que se entregan a su pareja de por vida, son fieles y hacen periodo de luto cuando la pierden. Entre las aves son las que disponen de mejor orientación y tienen una inteligencia que han demostrado siendo capaces de memorizar hasta 600 caras de personas –o palomas- e incluso pasar el test del espejo al igual que otras especies como los delfines, primates, y las personas entre otros.

Sin embargo, a menudo, los seres humanos, enfocados en lo que nos interesa sólo a nosotros, tendemos a fijarnos solamente en aquello que nos puede molestar, sin pensar que igual que nosotros, las palomas persiguen el mismo fin, vivir sus vidas libres de sufrimiento.

Su densidad tiene que ver con su buena adaptación al entorno urbano, a la cantidad de alimento que encuentran y a sus posibilidades de nidificación. Aunque sobrevivir en las urbes no les es tarea sencilla, pues si bien tienen una esperanza de vida de entre 15 a 20 años, como fauna urbana, raramente superan los cinco años debido a las amenazas a las que están sometidas como la mala alimentación, los atropellos y las capturas para ser masacradas bajo el pretexto de controlar su población.

En las últimas tres décadas, la captura de palomas para su sacrificio en nuestro país ha aumentado de forma exponencial. Los métodos utilizados son de extrema crueldad y les provocan una gran agonía, son capturadas masivamente por medio de redes y jaulas trampa para ser asfixiadas con Co2 posteriormente.

Sin embargo, lejos de ser un método efectivo, pues la población de palomas no ha disminuido sino aumentado tras años de matanzas, hoy en día, es éticamente inaceptable seguir con estos métodos de exterminio. Avanzar hacia un control que redunde en beneficio de los propios animales y del entorno, cumpliendo también con las exigencias de la salud pública es parte de la solución.

CONCLUSIONES FINALES: NO LES HAGAS DAÑO

Como decía, la única plaga que hay en el mundo son los humanos y no por ello vamos por ahí matándolos por lo que en el caso de las palomas se tiene que gestionar siempre de forma ética y se deben aplicar métodos adaptados al siglo XXI, pues ningún sentido tiene aplicar métodos caros, crueles e inútiles.



Insisto en la necesidad de enseñarle a la infancia el respeto a todos los animales, pues el especismo discrimina según que especie y, sin embargo, no necesitamos tampoco alimentarnos, vestirnos, entretenernos o experimentar con ellos y en todos los casos tenemos alternativas sustitutas para que nuestro día a día no provoque un mal real a seres vivos y una de las mayores causas de la crisis climática.

Ahora que has leído este artículo y has podido pensar durante unos minutos lo que supone la vida de una paloma, no la consideres una enemiga y empatiza o piensa porque está ahí.

En el caso de esa paloma, se encontró conmigo e hice lo que pude, pero cuantas estarán heridas por el mundo y llamarán para que las maten o se les considerará sin ningún rigor científico propagadora de enfermedades.

Ese día hice lo que mi obligación moral decía y es que todo ser vivo merece ser protegido sin prejuicios y sin basarnos en la ignorancia antropocentrista.

Por ello, las palomas merecen respeto y te animo a que así lo apliques, a los centros educativos que eviten transmitir a la infancia la discriminación contra los animales y a las administraciones exigirles que protejan a estos y el resto de animales.

Para más información respecto a animales en los que no solemos pensar, sigue en Instagram mi página de activismo "Diego Nevado Martínez".

