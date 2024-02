Moiras, Parcas, Fatum, Sibila de Cumas u Oráculo de Delfos

Todos vienen a ser lo mismo respecto a el destino de los humanos, lo rigen y lo manipulan de manera tal que no hay quien pueda oponerse a su labor de controlarlos. Cosa parecida a los políticos que hoy nos gobiernan.



Los enunciados en el título administraban la vida de las personas, las Parcas para los latinos eran Nona, Décima y Morta las moiras para los griegos eran Cloto, Láquesis y Átropos ('inexorable' o 'inevitable, la que cortaba el hilo de la vida de los humanos. De ahí viene la expresión le queda solo “un hilo de vida”), se encargaban de la duración de la vida de los mortales. Eran tan temibles, pues contralaban de duración de la vida, que hasta el propio Zeus las temía.

En la mitología nórdica eran Uror, o Urd (lo que ha ocurrido, el destino) Veroandi o Verdandi (lo que sucede en el momento) y Skuld (lo que es necesario que ocurra.

Entre los árabes también había creencia de que el Destino era ineludible. La palabra para designarlo era Maktub, el inevitable “estaba escrito” del que nadie podía zafarse, de manera tal que regía la vida del ser humano. Los hispanos empleamos esa frase normalmente para los malos sucesos, o para cuando a alguien le llega el momento y hasta la forma de su muerte.

Estamos en el primer tercio del siglo XXI disfrutando de la herencia cultural, posiblemente la más rica, que hemos heredado de los griegos y de los romanos, pero ambos tenían conceptos y creencias que hace siglos que han dejado de admitirse. Como el de no poder escapar al destino, sobre todo si se trata de asuntos materiales que, a veces con una simple chapuza, se puede aprovechar alguna maquinaria que está obsoleta.

Leamos las palabra que el ministro, Oscar Puente, ministro de transportes ha pronunciado, como justificación al incendio, o conato de este, del tren de Extremadura:

Ha expresado que el material rodante ferroviario no se renueva desde el 2008, en el caso de los de cercanías y desde 2010 los de media y larga distancia, lo mismo que los de alta velocidad. Deducimos de ello que en el primer caso son dieciséis años y en el segundo catorce y que las máquinas que nos transportan están en tal estado que es una temeridad desplazarse en ellas. La no renovación no será por falta de dinero, pues el Gobierno al que pertenece lo derrocha y lo dilapida, sin tasa ni medida, como si no hubiera de haber un mañana.

Pero es que sin rubor, ni ponerse colorado, ni sentir un ápice de decencia, cuando le preguntaron sobre ello, textualmente respondió: “Son incidencias normales, a veces se incendia un tren. Estamos estirando el material todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias, Tenemos que acostumbrarnos”.

Escuche Sr. Puente, el material ferroviario no es chicle ni goma para estirarlo, si no sirve, se cambia sin dilación. En lo ocurrido no es ni el Hado, ni el destino, ni estaba escrito, ni las Moira, ni las parcas, es, según sus palabras, desidia dejadez, falta de interés e incuria, lo que ha dicho lo denuncia, como un incopetente,cuando manifiesta que tenemos que acostumbrarnos.

¿Acostumbrarnos a que por abandono y apatía ocurran accidentes que pueden costar vidas humanas? No, hombre no. Si esa es su actitud, ¡Tenga vergüenza y deje la cartera ministerial! No se elija en Átropos, pues además de no tener categoría para ello, esta no existe, o bien puede erigirse y dejar de existir, dejando la política.

Con amigos como Vd. no nos hacen falta enemigos.

Me pregunto ¿qué necesidad tenemos los españoles para soportar y aguantar a una inutilidad así?

Mire Vd. señor. Los representantes de los españoles, los políticos, por si no se han enterado, es decir, los que están, para desgracia nuestra, como es el caso, rigiendo nuestra vida, cuando son votados es para que representen los intereses y necesidades de los españoles, para que solucionen sus problemas y le hagan la vida más llevadera, no para que le creen situaciones en los que puedan perecer. En este caso no ha ocurrido, pero por su actitud ante el hecho ocurrido, a Vd. le hubiese importado un bledo que el incendio hubiese sido total y hubieran parecido los ocupantes del tren.

Ciertamente ha demostrado que las vidas de los españoles se le dan un ardite. Digno discípulo de tierno Galván que decía que las promesas en las elecciones eran para no cumplirlas, lo oí de su boca. Toda la patulea de los que nos estáis gobernando no pasa un día sin que demostréis vuestra inutilidad, falta de vergüenza y despreocupación por nuestras vidas. Está muy cerca el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, y la actitud de cobarde demostrada por Marlaska al no tener la entereza y los redaños para dimitir.

Si Marlaska, Vd. y otros tantos tuvieseis algo de decoro ya hubierais dimitido, pero el responsable de todo es Pedro Sánchez que no os despide con cajas destempladas. Cosa que no hará él, ni vosotros, porque los españoles os importamos un fuck, como se dice en zulú.