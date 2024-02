Paso al lado del PSOE, a cubierto de Sánchez

“Caigo yo pero caéis todos”. Confidencia. Protegiendo fuente y seguridad, solo la frase. Entrecomillada. Sin sexo, lugar de trabajo, quiénes pudieron oirla y pormenores que pongan en evidencia al confidente. La dijo Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a un grupo de ‘próximos’. Gritando. Con el tono que usa para dirigirse a subordinados. Se dolía de los nueve reveses del momento: 1- Lo de los Fiscales. 2- Declaraciones de un fiscal ante Alsina. 3- La UE, apoyada por el socialismo europeo, quiere saber qué pasó con Putin en Cataluña. 4- Lo de la Amnistia en la UE. 5- Junts no quiere ver a Bolaños ni en pintura. 6- Puigdemont dice que con Feijóo no habria pasado. 7- Callejon sin salida tras Galicia. 8- Está cansado, no puede hacer más. 9- Yolanda busca sombrajos nuevos.



Brujuleando tema, surge la opinión de una periodista que abunda en el ‘Caigo yo pero caéis todos’: “El problema es que nadie puede cambiar de caballo porque el control que tiene sobre el partido es absoluto. Ya veís cómo Yolanda se empieza a desmarcar suavemente. Va a morir matando”.

Juan Lobato en la tribuna Nueva Economia Fórum. Al entrar, en la Plaza de la Lealtad, coche aparcado atrasmano. Vigilancia o cualquiera de las contra de vigilancia que usan los servicios de seguridad. No es usual que la seguridad, que oculta es efectiva, cometa deslices. Presentaba Josep Borrell con su mujer, Cristina Narbona, al lado. Alto representante UE y presidenta nacional PSOE. Acompañamiento medido. Poco. Sin ministros llenando agendas. Solo segundo o tercer escalón socialista: Reyes Maroto, Almunia, Simancas. Osorio (PP) y el padre Ángel.

Ocasión para que Borrell apoyara a Lobato. Pero el alto representante UE despachó el asunto como un ‘sí, casi, o pero no’: Faena de aliño impropia de quién, con su edad y puesto, rinde servicio a vaya usted a saber a qué, quién o quiénes: Joven, los hay en todos los partidos pero Juan quiere hacer política útil. Tiene experiencia en perder y ganar. Alcalde por 26 votos, luego mayoria absoluta. Perdió unas primarias pero luego ganó. Borrell pudo insinuar que Lobato podría relevar a Ayuso en la CAM o en la secretaria general PSOE, tras Sánchez, optar por la pesidencia del Gobierno, pero no lo hizo.

Lobato, ante la profesionalidad de un entrevistador que administró lo había, tiró como pudo: Potencial de Madrid. Universidad. Escuelas de negocio. Aliados en sindicatos, fuerzas sociales y empresarios (por ese orden). Buscar un entorno de seguridad y oportunidades. El PP con mayoria absoluta no busca acuerdos. Actividad extraescolar gratis. “Ayuso me dijo ayer que soy agresivo, a mí”. Transparencia. Plan ‘Madrid investiga’ con contratos posdoctorales, el primer año 100 y en cuatro años 400. Protección al empleo. Vivienda protegida. Ordenar la vivienda libre CAM (¿?). Trenes de Cercanías. Oscar Puente invita a una reunión a Ayuso. Amnistia desde la UE. Frente a la UE que pide saber sobre Putin y la Amnistia, el gobierno hace la apuesta que decide el partido. La solución en 2024 no es prohibir partidos como propone Feijóo. Cómodo con Salvador Illa, en Cataluña. Los agricultores tienen razon pero ante Ferraz hay un motivo político. La Sanidad no cumple. Listas de espera. Asistencia de urgencia en ambulatorios. La condonación de la deuda en Madrid depende del gasto y de la bajada de impuestos. Ayuso buscó dinero libre y eso cuesta 900 millones de euros/año. Madrid produce el 5% de la energía que gasta. Buscar solidaridad con otras comunidades, pero Ayuso no es solidaria, ni inteligente. La Formula I puede ser útil, pero prudencia cuando se hable del PP y la Formula. Repaso a lo hecho en Valencia. Cuando hay Formula I baja el PIB. No sabé cuándo será el congreso PSOE madrileño, habla en el partido de lo que va mal y se puede mejorar. La canción Zorra es festivalera. Pero la lucha contra el feminismo y la desigualdad es algo serio.

Casi al final, en la pregunta ‘¿Usted es la marca blanca socialista?’, tropezó: “Me apetece una etapa en sector privado”.

Con años dedicados a la política, es ilógico que un hombre preparado, inspector de Hacienda y buena gente, tropiece. Aviso a correligionarios para evitar control y vigilancia del aparato y apparátchiks. Valoración de rivalidades en Ferraz. O prudencia cuando Sánchez grita en Moncloa. Para formar criterio, pregunta “¿Se va al sector privado?”. Respuesta: “Puede ser temporal”. Insólito en quien puede encabezar la formación en la que milita y puede convertirse en presidente de Gobierno.

Verosímil en el título: Paso al lado PSOE, a cubierto de Sánchez.