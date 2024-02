Me voy dando cuenta

de que he sido feliz,

cada día respiro profundo

y miro al cielo,

por veces azul,

por veces gris,

pero siempre presente

para mí.



Cada día que deseo llorar,

veo lo que tengo

y me siento en el paraíso,

las lágrimas huyen sin pensar

y vuelvo a respirar profundo

mirar al cielo

y así, de esta forma

sigo, sencillamente,

viviendo.



No nos damos cuenta

de lo que tenemos

y deseando más y más

vamos perdiéndonos

en lamentaciones,

sin pensar...

que la felicidad ya casi,

nos rodea

por completo.