Poemas bilingües de la poeta brasileña Ester Abreu

Este 31 de enero, la docente, poeta y ensayista brasileña Ester Abreu Vieira de Oliveira cumplió 91 años. A través de este medio le hago llegar con aprecio y admiración mis más sinceras muestras de felicitaciones en el aniversario de su natalicio. El 29 de enero del 2023 escritores, poetas, periodistas, traductores y profesores de diferentes partes del mundo, nos reunimos a través de zoom para celebrar el cumpleaños 90 de Ester Abreu, esa actividad se trasmitió en vivo a través de la página oficial de Facebook de 𝐀𝐘𝐀𝐌𝐄 𝐄𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋, la moderadora fue la cantante y locutora mexicana Yared Ayala, la producción y organización de dicho evento estuvo a cargo de mi persona, este encuentro fue posible gracias al apoyo de la poeta y editora Ana María Ayala, Yared Ayala y AYAME EDITORIAL de México.

En el siguiente enlace pueden disfrutar de este merecido homenaje: https://youtu.be/Dcw9AQa7rbo?si=qQGISXCyCvVfJir0

En CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, convergen escritores, poetas, artistas y traductores representantes de 110 países provenientes de 77 idiomas en el cual desde el arte literario (en su idioma materno con traducción al español) nos hemos unido. ‘Nuestra principal fuente de inspiración al emprender este proyecto es poder llevarles un mensaje reflexivo a la humanidad, es un homenaje a nuestro precioso planeta’. Esta obra se publicó en la plataforma de Amazon, gracias a la gestión de la editorial costarricense HC EDITORES. El libro lo pueden adquirir a un precio sumamente accesible y está disponible en los formatos digital y de tapa blanda. Consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. El formato digital se publicó en un solo volumen y sin imágenes, excepto las mínimas necesarias.

En honor a la trayectoria literaria de la maestra Ester Abreu, permítanme compartirles el aporte literario que ella cordialmente envió para Canto Planetario (Volumen I), los textos se publicaron en portugués y en español.

Contraste e alerta A natureza em festa - eterna primavera - reina em nossa terra. Cascatas de luz sobre dançarinas borboletas em sombra, coloram o vergel. Nos montes argentinos luz gélida resplandece, lança ao mar um véu de rendas azuis que nos claros blocos flutuam e se dissolvem ao encontrar-se com cálidas águas que acenam para um caos climático.

Contraste y alarma La naturaleza en fiesta -eterna primavera- reina en nuestra tierra. Cascadas de luz sobre danzarinas mariposas en sombra, coloran el huerto. En las cumbres argentinas luz gélida resplandece, lanza al mar un velo de encajes azules que en los claros bloques flotan y se disuelven al encontrarse con cálidas aguas que invitan a un caos climático.

O natural é un mistério O Sol surge entre as nuvens rosa. A luz desperta. Azul e verde resplandecem na alvorada. O chão se colora do que iluminaria o paladar. O ar se perfuma. Das sombras dos ramos saem calmos sons. Seres invisíveis ocultam suas cores. Vidas sobre vidas pulsam, mas o perigo as espreita. Ondas de essência molham meus pensamentos. Alço o semblante ao céu: Para quem tanta beleza? Quem a produziu? Que se faz para retê-la?

Lo natural es un misterio El sol surge entre las nubes rosa. Despierta la luz. Azul y verde resplandecen, en el alba. El suelo se colora de lo que iluminaría el paladar. El aire es aroma. De las umbrías ramas salen calmos sonidos. Seres invisibles en la sombra ocultan sus colores. Vidas sobre vidas laten, pero el peligro las acecha. Olas de esencia mojan mis pensamientos. Alzo la cara al cielo: ¿Para quién tanta belleza? ¿Quién la produjo? ¿Qué se hace para retenerla?

- Poemas traducidos del portugués al español por Ester Abreu Vieira de Oliveira.

Sobre la autora:



Ester Abreu Vieira de Oliveira (Espírito Santo, Brasil 31 de enero de 1933). Professora, escritora, membro de instituições educativas e culturais, autora de livros didáticos, ensaios, poesia, livros infantis, crônicas e traduções. Em sua linha de pesquisa consta a literatura produzida por mulheres, a literatura em língua espanhola do período clássico ao contemporâneo: poesia, narrativa e teatro, a literatura brasileira e a produzida no Estado do Espírito Santo.

Ester Abreu Vieira de Oliveira (Espírito Santo, Brasil, 31 de enero de 1933). Profesora, escritora, miembro destacado de instituciones educativas y culturales. Autora de libros didácticos, ensayos, poesía, libros infantiles, crónicas y traducciones. En su línea de investigación encontramos: la literatura escrita por mujeres, la literatura en lengua española del período clásico a la contemporaneidad, la literatura brasileña y la producida en el Estado del Espírito Santo.