El terrorismo es terrorismo, lo diga Agamenón o su porquero

Este Gobierno presidido por el mayor ególatra que hayan conocido los tiempos, posiblemente, aunque, si es cierto que la frase, que se le atribuye, la dijo él, seguramentenos encontremos con dos super-soberbios en la Historia. Me refiero a Luis XIV, cuando dijo aquello de “El estado Soy yo”.



Bien, a lo que íbamos, Pedro Sánchez y sus conmilitones han decidido sobre el terrorismo que hay dos tipos o clases: el de alta y el de baja intensidad, pero sobre esta palabra que infunde miedo cuando se pronuncia, porque no se sabe a qué catástrofe se aplica, veamos cómo lo que define el Diccionario de la Real Academia.

Sus tres acepciones son las siguientes: - Dominación por el terror. - Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror - Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.



Si tomamos parte de la segunda y la tercera frase tenemos que el terrorismo es la sucesión de actos de violencia realizados indiscriminadamente con la finalidad de crear una alarma social con fines políticos.

Nuestro insigne Presidente ha manifestado lo que mencionamos refiriéndose a las jornadas de terror, que ocurrieron a la declaración unilateral de independencia por laGeneralidadcatalana, haciendo un distingo entre estos y los de otras organizaciones terroristas.

Preguntándose lo que dice cualquier jurista ante un caso turbio, cui prodest? (¿a quien aprovecha?) interrogación retórica, pues a nadie, con dos dedos de frentesele escapa que es para su beneficio particular procurándose más tiempo como inquilino de la Moncloa.

Como consecuencia del acto realizado por la Generalidad ante lo ya mencionado, se calcula que hubo entre 300 y 800 heridos en la batalla campal que se originó, y que algún policía aquedó tetrapléjico.

Después de la enumeración bastante somera de lo que ocurrió el día ya citado, podemos llegar a la conclusión de que las fuerzas independentistas de Cataluña, con los actos referidos, y la finalidad de estos claramente política ya que lo que pretendía era la segregación de España deesa parte de su territorio, podemos aseverar que fueron actos de terrorismo, sin ningún paliativo, o sea. Terrorismo puro y duro.

Que Pedro Sánchez quiere quitarle importancia, que vaya a otro perro con ese hueso. No lo creerá nadie.