La Asociación Española de Consumidores alerta de nuevos fraudes relacionados con falsos bonos de RENFE

La Asociación Española de Consumidores ha vuelto a recibir avisos de presuntos fraudes relacionados con falsos bonos para viajar gratis durante un año con RENFE. En este sentido, se reciben mensajes ofreciendo una supuesta tarjeta de regalo para los viajes que se quieran hacer durante un año.

Se trata de un nuevo caso de phishing que intenta captar nuestras contraseñas y datos personales. Por tanto, desde la Asociación Española de Consumidores recomendamos hacer caso omiso a este tipo de correos electrónicos y no contestar a las preguntas que nos realizan.

Desde ASESCON pedimos a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes y pedimos a los Administraciones Públicas que sean más contundentes a la hora de informar a los ciudadanos. Estamos acostumbrándonos a que ni siquiera se informe al respecto ni mucho menos que se persigan este tipo de delitos por las empresas y entidades a las que suplantan su identidad.

Como consejos para evitar ser víctimas de estos fraudes, ASESCON recomienda:

1. Verificar el remitente: Los correos electrónicos fraudulentos suelen utilizar direcciones de correo electrónico que parecen similares a los reales.

2. Verificar la dirección URL: Si se solicita que se haga clic en un enlace en un correo electrónico, debemos comprobar la dirección URL antes de hacerlo. Los enlaces fraudulentos suelen usar direcciones URL que parecen similares a las reales, pero que en realidad redirigen a un sitio web falso.

3. Los mails fraudulentos suelen tener errores ortográficos o gramaticales y un tono de urgencia o amenaza para presionar al usuario. No nos dejemos llevar por un impulso.

4. No debemos revelar información personal: Nunca des datos confidenciales por correo electrónico a menos que estés seguro de que el mensaje es oficial y que la persona o empresa que lo envía es segura.

5. No debemos pinchar en enlaces y hacer descargas de archivos.

6. Además, a los afectados les solicitamos que hagan denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que sean investigados estos hechos y, además, les pedimos que nos alerten de casos similares en el correo electrónico asescon.consultas@gmail.com con el fin de servir de altavoz para que no caigan en la trampa más ciudadanos.