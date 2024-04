Jesús Salcedo, el inmigrante que empezó desde cero y hoy surte de alimentos a las grandes cadenas de EEUU

El emprendedor venezolano Jesús Salcedo emigró a Estados Unidos hace solo cuatro años, y desde cero se ha convertido en suministrador de productos alimenticios latinos de las grandes cadenas del país.



“Mi objetivo es liderar y defender el sector de distribución de alimentos de EEUU, aprovechando mi experiencia y pasión para impulsar la innovación y el crecimiento. Y, al mismo tiempo, contribuir al éxito general y el desarrollo de la industria de distribución de alimentos del país”, aseveró Salcedo, director ejecutivo de Castellum LLC.

El empresario ya distribuye en restaurantes, islas del Caribe, Texas y Florida. Próximamente, sus productos llegarán a Nueva York, California, Washington y Puerto Rico.

Su decisión de embarcarse en un viaje como emprendedor y mudarse a Estados Unidos, no la tomó a la ligera. Nació de una pasión profundamente arraigada por las finanzas y las inversiones, un hambre de desafíos estratégicos y una motivación inquebrantable para forjar su propio camino en el mundo de los negocios.

“A lo largo de mi carrera, he sido testigo del poder transformador de la perspicacia financiera para impulsar la innovación y fomentar el crecimiento. Sin embargo, mi corazón anhelaba un lugar donde las oportunidades fueran ilimitadas, donde los sueños se persiguieran con determinación desenfrenada y donde cada idea tuviera el potencial de florecer”, dijo.

En Estados Unidos ha liderado Castellum, LLC como CEO desde 2020, empresa enfocada en la distribución de leche condensada y galletas. También es propietario e inversionista de la constructura Total Development Group, INC y de Sicaru Skincare Center, LLC.

“Reconozco el papel integral que desempeña la nutrición en la salud y el bienestar general. Nuestro compromiso con la calidad y la responsabilidad se manifiesta en opciones diseñadas para una variedad de preferencias dietéticas y estilos de vida”, indicó el empresario.

Además, reiteró su apuesta para la creación de empleo y oportunidades laborales en EEUU.