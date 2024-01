Poemas y biografía del poeta Jorge Daniel Tejeda Palafox

Estrella

Érase una vez El 10 de octubre de 2012. miércoles por la tarde Una criatura especial me estaba esperando. nunca me lo esperé Fue un dia normal Otro día tedioso de la universidad. Así que caminé desde allí hasta casa. Abrí la puerta y ahí estaba ella Su nombre es Estrella, dijo mamá. Ella ladró y orinó. Una bebé Schnauzer muy divertida y linda. Decidí respetar el nombre de bautismo. La depresión y la terquedad invadieron mis días. Pero cuando llegó Estrella Todo eso desapareció inmediatamente. Su nombre tiene un significado, “Luz de rescate o Salvación” Ella fue desde ese día hasta ahora la luz en mi vida. No sólo una perra, sino una compañera verdadera.

Yako Esta es la breve historia en un poema Sobre el estelar Schnauzer blanco estelar llamado Yako, Un perro solitario de un año aproximadamente Vagando por las calles Sin un hogar para estar a salvo Hasta el miércoles por la tarde, 9 de abril de 2013 Mamá, mi hermano y yo lo vimos. La gente se atrevió a patearlo. Entonces vino a mí con gracia y ternura. Lo tomé sin pensarlo dos veces. Y mamá condujo el auto con todos nosotros adentro. Un nuevo amigo para nosotros, para Estrella y Kika la vieja caniche albina. Yako, diminutivo de Jacobo (“suplantador”, “a ser seguido”), es el regalo que me envió el cielo. Dios me bendijo con un perro macho.



Kid (Nino) La gente dice que los gatos son criaturas especiales. Como misteriosos y espirituales La vida decidió darme un gato bebé Cuyo sexo se desconocía luego de tres meses de cuidados Primero, fue "Katie". Se corrigió y en realidad se renombró como “Kid” para un gato macho. “Kid”* como variante de la palabra “Niño” en inglés. Juguetón, alegre Y, sin embargo, bastante enigmático, Kid es el 'Gato Estelar’ para mí La astucia es su principal virtud. Y su presencia siempre envuelve. Brilla como una estrella celestial. Nota: *El nombre “Kid” al ser “Niño” como sustantivo genérico, pasa al término “Nino”, como un nombre propio.

A Dios Padre del Universo Señor del Mundo Dueño del oro Mi creador Aquí tienes mis palabras. Con amor Con fe Con esperanza con fuerza con justicia Con prudencia Con templanza Todo es tuyo, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi amado Señor. Gracias, gracias, gracias.

Sobre el autor:

Jorge Daniel Tejeda Palafox nació el 03 de enero de 1993 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Finalizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ives de su natal Xalapa, obteniendo su titulación el 04 de octubre de 2019. Es fundador de su propia marca empresarial que lleva su nombre de pila, Jorge Daniel con su registro legal enfocada en la capacitación, formación y educación empresarial y académica. Como emprendimiento extra, estableció su marca “Coconsciencia y Salud” en agoisto de 2022 después de encarar al cáncer testicular recientemente.

Jorge, cuenta con una acreditación por la Organización Internacional De TEFL en la Enseñanza de Inglés. También, se desempeña como articulista, periodista, traductor bilingüe, Community Manager, conferenciante y empresario autónomo.