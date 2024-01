¡Feliz año viejo 2024!

A estas alturas de la vida, preguntarse cuáles son los deseos, propósitos y proyectos para este, ya viejo, año 2024, es tarea facilona para aquellos que, por la edad, ya todo les da lo mismo, pero para aquellos otros testarudos que borran las hojas del calendario con goma de ilusiones, la preguntita tiene sus dificultades.



Estos últimos tienen relativa formación informática; les va de maravilla con su ordenador, su libro electrónico y los permanentes avisos de sus hijos o nietos. Tienen el problema de la IA, “Inteligencia Artificial”, herramienta que realiza operaciones “humanas”, tales como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción de imágenes.

Como casi todos ellos llegan tarde para entender los Cajeros Automáticos, el Bizum y el manejo de la Banca electrónica, la IA, lo mejor que pueden hacer es pasear, sonreír, saludar, conversar, leer, escuchar, si oyen, dormir la siesta del sillón y esperar a que llegue el problema..., que llegará..., después “tranquilamente, como buenos ancianos,” PREGUNTAR..., pedir CITA PREVIA, un taxi y una pequeña subvención para poder acoplarse a los inventos que faciliten el trabajo de los funcionarios, cada día con menos esfuerzo físico y no digamos mental.

Entonces ¿qué deseos, propósitos y proyectos? ¿Deseos?...Pasear, sonreír, saludar, conversar, leer, escuchar, si oyen, dormir la siesta del sillón y esperar a que llegue el problema... (lo dicho). ¿Propósitos?... No dejar de hacer lo anterior y, además, cuidar el vino y las comidas.

¿Proyectos?...RECOPILAR RECUERDOS Y PONER NOTA A CADA UNO DE ELLOS; servirá para NO ERRAR cuando tengan que VOTAR de nuevo.

Un aviso a todos los que llamamos “mayores”, la “INTELIGENCIA ARTIFICIAL” no es DIOS, porque, si lo fuera, les FACILITARIA EL DÍA A DÍA y, como no lo es, lo mejor es hacerlo primero: Pasear, sonreír, saludar, conversar, leer, escuchar, si oyen , dormir la siesta del sillón y esperar a que llegue el problema...

“Un buen DOMINÓ, un buen MUS, cuadran la mente, ayudan a sacar pecho y solucionan muchos problemas de SOLEDAD”.

¡FELIZ AÑO VIEJO 2024!