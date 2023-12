​Protejamos a los flamencos de la Albufera

Estos días ha sido noticia en un montón de medios de comunicación una alerta de que los flamencos que habitan en la Albufera supondrían un problema para los arroceros, pero claro está que los animales son una víctima más de todo esto y simplemente se buscan la vida como tú y como yo, pero es que, además, la culpa la tienen los humanos por destrozar sus hábitats una y otra vez.





Muchísima gente va a la Albufera simplemente porque les gusta ver estos animales a los que se les acusa de acabar con las cosechas de arroz y cuyos medios de comunicación, que han publicado todo esto, deberían dar voz a la otra parte, la que piensa que los animales son seres sintientes y de que siempre hay que buscar la forma de solucionar los supuestos problemas de una forma ética (algunos medios así lo han hecho).

Para saber más sobre este tema he entrevistado a la bióloga Rosa Más, activista por la liberación animal, el medio ambiente o defensora de la infancia vegana en asociaciones como Feumve que además de luchar por un menú vegano de calidad en todos los colegios, también lucha para evitar situaciones que niños veganos tienen que soportar por culpa de adultos que inculcan en los más pequeños los prejuicios y la ignorancia contra las personas veganas sin saber de qué se alimentan ni tener ni idea de nutrición fomentando con ello incluso situaciones de bullying, una lacra a erradicar en la sociedad.

Por todo ello, os dejo la entrevista realizada para contar con el punto de vista científico respecto al tema de los flamencos.

1. ¿Por qué los flamencos acuden a la Albufera? Los flamencos acuden a la Albufera de Valencia procedentes de otros humedales porque estos ecosistemas están sufriendo graves regresiones a consecuencia de actividades humanas como el excesivo uso de agua o la contaminación. Los flamencos necesitan unas determinadas condiciones para vivir: aguas poco profundas y con cierto grado de salinidad. Desde hace años, espacios como Doñana, lugar habitual para estas aves, son paulatinamente degradados, lo que causa mortandad de los animales que no pueden desplazarse y la huída de los que pueden marcharse. Los flamencos buscan sobrevivir una vez han sido expulsados de su hábitat original.

2. ¿Cómo se puede solucionar de forma ética las reclamaciones de los arroceros? La llegada de los flamencos a la Albufera está provocando daños a los cultivos de arroz; en consecuencia, son comprensibles las quejas de las personas afectadas. Estamos ante una consecuencia directa de la crisis ecológica con impacto sobre los animales humanos humanos y los no humanos.

Actualmente se están usando métodos disuasorios con el fin de espantar a las aves y alejarlas de los arrozales mediante el uso de luces y ruidos, incluso se contempla el uso de drones en el Delta del Ebro, pero estas medidas no están siendo efectivas porque los animales aprenden que no hay una amenaza real y además, son molestas para ellos.

3. ¿Cuáles serían las actuaciones que debería llevar a cabo la administración para con los flamencos? Para evitar que se les pueda causar daño habría que habilitar zonas donde puedan estar. Los flamencos recorren grandes distancias en su búsqueda de alimento y refugio, rápidamente se establecerían en cualquier lugar apto. A lo largo de la costa mediterránea hay muchas zonas litorales de aguas poco profundas, salobres que se podrían considerar.

También se debería presionar a la Junta de Andalucía para que proteja el parque de Doñana.

4. Parece ser que a gran parte de los humanos le gustan los flamencos por ser bonitos, pero... ¿Crees que se les da la consideración moral que merecen como seres sintientes con sus propios intereses o simplemente a la gente les interesa que existan por su propio interés? No, no se les da consideración moral; se aprecian porque son bonitos y su vuelo ofrece un magnífico espectáculo. Son muchas las personas que se desplazan hasta la Albufera para contemplarlos porque resulta placentero, pero se debe entender que su presencia aquí no es una buena noticia porque significa que cada vez tienen menos lugares donde ir.

5. Hemos visto en algunos artículos de estos días que además de señalar a los flamencos como un problema, también se habla de que son perjudiciales para el medio ambiente ¿Cuál es tu opinión científica al respecto? Lo perjudicial para el medio ambiente es destruirlo, la presencia de animales en lugares donde no es habitual observarlos no es un daño, sino una señal de alerta que evidencia un problema mayor al que no se está prestando la atención que merece. Necesitamos respetar los Derechos Animales, considerarlos como individuos sintientes y crear espacios de convivencia con las demás especies, nuestras compañeras en este planeta.