Al niño Jesús

Me enseñaron de niño la dulzura,

de amarte de verdad y ser Tu amigo, y a no ponerte nunca por testigo para no caer en la senda oscura.

Y también me enseñaron, por ventura, la manera de estar siempre contigo, para arrojar con fuerza al enemigo que me insta a renunciar a Tu hermosura.

Hoy es Tu aniversario, Señor mío, la Navidad en la que los cristianos cantamos con fervor y sentimiento.

Sin importarnos la noche ni el frío, todos juntos como buenos hermanos ¡y muy felices con Tu advenimiento!