​José Aragón y su esencia entre el pincel y la poesía

Un hombre con barba y de tez morena, prepara sus pinceles, su acuarela y ve detalladamente que todo esté en orden en su taller, listo para pintar y dejar impresa una nueva obra, es José Aragón, pintor y poeta, que ha llevado su obra a distintas partes de Nicaragua y Europa, conozcamos un poco de este artista nicaragüense.



José Antonio Aragón Guzmán nació el 29 de enero de 1968 en la comunidad rural del municipio de Tipitapa, llamado Colama, hijo de José Aragón Martínez e Hilda Guzmán Sequeira. Desde niño sintió pasión por el dibujo, arte que lo atraparía de por vida.

“Mi formación artística la he desarrollado de manera autodidacta, lo que me ha permitido acercarme sin prejuicios a todas las corrientes pictóricas y asumir de cada una la parte que mejor se adaptara a mis necesidades creativas y técnicas, así como a mi natural impulso narrativo”, nos cuenta Aragón, quien es muy admirador de la obra de pintores como: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Oswaldo Guayasamín, Picasso, Chagall, Cézanne, Van Gogh, Modigliani, entre otros que han sido una influencia en su carrera.

Estudió en su lugar natal, El Rama y Tipitapa, se graduó de maestro y laboró como técnico de Educación de Adultos en la delegación Municipal de Tipitapa y en la Delegación Regional de Managua, pero el deseo de Aragón era ser cada día mejor académicamente, por lo que viaja en 1992 a Barcelona, España, para tomar cursos de Gestión y Promoción Cultural y Desarrollo Comunitario.

En la Madre Patria Aragón laboró como maestro en la Escuela de Adultos Terra Baixa, en la Ciudad de El Prat de Llobregat, donde en sus ratos libres gustaba de dibujar alguna caricatura rápida. Aragón ha presentado sus obras en distintas partes de España, y fue en 1995 que realizó su primera exposición en Chagall Gallery, en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, la cual fue todo un éxito, empezando así, a dedicarse de lleno al arte plástico desde 1996.

“Tomé la decisión de renunciar a la escuela donde trabajaba y entregarme en alma, vida y corazón a la vocación más destacada de mi vida: dibujar y pintar, para contar a los demás mi propia visión del mundo”, expresó Aragón.

Pero el maestro Aragón, a como todos lo llaman, no solo se refugia en el mundo de las acuarelas, sino también en el ambiente literario, pues lleva publicado dos poemarios: Siempre nos quedará la poesía (2004) y Palabra de pintor y poeta (2018).

Bajo el pincel de Aragón, quien en 2019 el Gobierno de Nicaragua reconoció como “Orgullo de mi País”, han quedado impresas reconocidas personalidades de la poesía y otras disciplinas artísticas como: Rubén Darío, Claribel Alegría, Ernesto Cardenal, Mario Montenegro, Róger Pérez de la Rocha, Otto de la Rocha, Felipe Urrutia, Manolo Cuadra, “Tipitapa” Cuadra, Pablo A. Cuadra, Carl Rigby, Zoa Meza, Gonzalo Cuellar, Álvaro Urtecho, Iván Uriarte y los promotores culturales Graciela Aragón Reyes y Wilmor López.



“Cuando uno está frente a la obra de José Aragón, lo primero que a uno le crea es una sensación de paz”, expresó el poeta Álvaro Urtecho (1951-2007).

En noviembre de 2023 presentó su última exposición del año, denominada Esencia de lo que soy, llevada a cabo en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, y para este 2024, tiene el proyecto de la publicación de un nuevo poemario.

Las pinturas de Aragón no solamente son gratas a la vista, además nos hacen reflexionar en que la belleza puede ser expresada de manera más simple, ¿acaso esto es un reflejo de su humildad?, o ¿es la interpretación precisa de una cosmovisión del mundo donde se resalta la importancia de aquellos aspectos de la vida que pocas veces acostumbramos a valorar a pesar de que son tan evidentes, a pesar de que forman parte de nuestra vida diaria?, aspectos tales como la música, leer un libro, jugar con un ave o disfrutar de un amanecer, detalla Wilberth Sáenz en su texto La obra costumbrista del pintor José Aragón.

No hay dudas de que José Aragón, es un ejemplo de perseverancia que va dejando huellas en el mundo del arte plástico y la literatura, siendo considerado uno de los grandes pintores y poetas de Nicaragua.