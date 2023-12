El 38% de los españoles afirma ser ahora más susceptible a los resfriados, el 26% lo atribuye a la pandemia

Tras la pandemia, la mayoría de los españoles ha vuelto a su rutina cotidiana y se siente más tranquilo ante los síntomas de afecciones respiratorias como el resfriado común. Sin embargo, la situación vivida ha dejado una huella tangible en la población: el 38% de los españoles afirma sentirse ahora más propenso a resfriarse según se desprende de los resultados del STADA Health Report 2023, un estudio realizado por STADA a 32.000 personas en 16 países europeos sobre la visión de la población acerca de la salud. El 26% lo atribuye a la pandemia mientras que el 12% no establece ninguna relación con la COVID-19. Respecto a otros países de Europa, los españoles se sitúan por encima de la media europea (35%) respecto a esta percepción que encabeza Polonia, con un 40%, y Rumania, con un 39% de la población que afirma ser más susceptible a resfriarse tras la pandemia.





Por edades, destaca que la mitad de los jóvenes en España de entre 18 y 34 años (50%) señalan ser ahora más susceptibles a resfriarse y el 36% lo atribuye a la pandemia. Sólo un 13% está convencido de que esto no tiene nada que ver con la COVID-19. En comparación con otros europeos, encabezan este grupo los jóvenes belgas y austríacos con un 57% y 54%, respectivamente, considerando que son más propensos a coger resfriados tras la pandemia.

En lo que refiere al comportamiento que adopta la población en las relaciones íntimas en caso de sufrir los síntomas de un resfriado, los resultados del STADA Health Report 2023 rebelan que el 64% de los españoles seguiría manteniendo relaciones íntimas con su pareja, aunque estuviera resfriada. El 69% de los españoles no querría dejar de besar a su pareja, y un número similar (67%) consideraría tener relaciones sexuales. También hay diferencias significativas entre géneros: los hombres son más propensos a mantener relaciones con su pareja (69%) a pesar de estar resfriados que las mujeres (59%).

Resfriado e irritación nasal

