Besançon, ciudad natal del famoso escritor francés Víctor Hugo

Esta ciudad francesa se encuentra ubicada al este francés en Borgoña-Franco Condado, cuenta con 118.258 habitantes. Además la ciudad conecta con el rio Doubs y es famosa por ser la cuna de los relojes de este país, así mismo es reconocida por el escritor Víctor Hugo.



Aunque Besançon no sea una de las ciudades más frecuentadas de Francia, tiene un importante patrimonio cultural e histórico que la convierte en una ciudad admirable, con entornos, rincones y calles que generan en quién la visita un mayor interés. Esta ciudad, refleja una importante vista de la ciudad, con sus tejados, fachadas y fortificaciones militares que son toda una obra maestra del ingeniero Vauban.

Es una de las ciudades francesas más destacadas por tener espacios verdes, contando con una calidad de vida idónea a nivel nacional, al igual que, ser una ciudad que abarca los temas sociales y ecológicos de manera más profunda.

En la parte antigua de Besançon, se puede admirar no solo su arquitectura, sino que recrea un ambiente un tanto llamativo por ser la ciudad referente de los primeros relojes fabricados en seda artificial.



Otro importante punto a destacar de esta ciudad, es que es una ciudad con mayor arraigo en el ámbito cultural y literario por ser el lugar natal del escritor Víctor Hugo, quien ha escrito el reconocido libro “Los miserables” y “Nuestra señora de París”, entre otros.



Debo decir que todas las ciudades del este de Francia que he visitado cada cual tiene su encanto único y particular, y de Besançon puedo admirar sus zonas verdes, entre parques, jardines, etc. Además de la impresionante vista de la ciudad, con la arquitectura que conecta con el río Doubs, lo cual hace un ambiente agradable y natural. Por otra parte, es una ciudad que inspira arte, por los museos que tiene a disposición para quienes visitan la ciudad.

Lugares de interés que recomiendo de esta ciudad encantadora:

- Casa Museo Víctor Hugo: es una actividad que no puede pasar desapercibida, pues representa un gran legado para la ciudad, por haber nacido allí el escritor francés, quien se destaca por su obra reconocida “Los miserables”. En el museo se podrá indagar y conocer un poco más sobre su trayectoria, sus obras, un buen plan para los amantes de la literatura.

- Museo de bellas artes y arqueología: es uno de los museos más antiguos de Francia, brindando a sus visitantes colecciones de arte muy interesantes como “Granvela”, así como de los famosos artistas “Goya” y “Ticiano”.

- Catedral de San Juan: construida en el siglo IX por el emperador romano Carlomagno, con sus llamativos estilos arquitectónicos de la época del barroco, romano y gótico. Esta catedral también representa una influencia religiosa bastante importante durante la gobernación de España.

- Ciudadela: este lugar simboliza uno de los lugares con mayor atractivo de la ciudad, pues es declarada patrimonio de la humanidad, al igual que cuenta con un zoológico, como otros entornos que brindan actividades de aprendizaje que harán pasar una tarde agradable.



En conclusión puedo decir que Besançon es una ciudad francesa atrayente, pues brinda a los turistas y a los mismos ciudadanos locales, espacios artísticos, intelectuales, históricos y culturales que la hacen una ciudadela bastante completa, sin mencionar la importancia que le dan al medio ambiente y a los ámbitos sociales.

No se pierdan el último lugar que visité del este de Francia, la ciudad de “Colmar”, en región del Gran Este.