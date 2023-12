Nuevo Opel Corsa con tecnología híbrida de 48 voltios por primera vez

El sistema cuenta con una batería de iones de litio que se recarga automáticamente en determinadas condiciones de conducción, y nuevos motores de gasolina de tres cilindros que se han desarrollado especialmente para la aplicación híbrida. Los motores están acoplados a una nueva transmisión electrificada de doble embrague de seis velocidades y a un motor eléctrico de 21 kW/28 CV.



Eficiente, divertida de conducir y fácil de usar, la tecnología híbrida de 48 V es ideal para el nuevo Opel Corsa. En comparación con el Corsa 1.2 no electrificado con transmisión automática de ocho velocidades (consumo de combustible en el ciclo WLTP: 5,5-5,4 l/100 km; 125-122 g/km de CO2, ambos combinados), el nuevo Corsa Hybrid de 74 kW/100 CV con tecnología de 48 V (consumo de combustible WLTP: 4,7-4,6 l/100 km; 106-102 g/km de CO2, [1] ambos combinados) puede ahorrar casi 1,0 l/100 km de combustible (alrededor del 15 %) y también reducir las emisiones de CO2.

Sin fisuras: el motor de gasolina y el motor eléctrico funcionan juntos o por separado

En la conducción diaria, tanto en la ciudad como en carretera, el motor de gasolina del Opel Corsa Hybrid y el motor eléctrico funcionan juntos o por separado para optimizar el consumo de energía y el rendimiento. El sistema ofrece ventajas sobre todo en el tráfico urbano.

El motor eléctrico también permite que el Opel Corsa se conduzca de forma totalmente eléctrica hasta un kilómetro con bajos requisitos de par (por ejemplo, al maniobrar o a menos de 30 km/h en el tráfico urbano), y ayuda al motor de gasolina al acelerar, por ejemplo, al arrancar desde parado. Durante la desaceleración, el motor de gasolina se detiene y el motor eléctrico actúa como generador para recargar la batería de 48 V del sistema híbrido. La batería también almacena la energía recuperada por el sistema de frenado regenerativo.

Nuevo Opel Corsa con sistema de 48V: La elección correcta, especialmente en la ciudad y aledaños

El nuevo Opel Corsa con el sistema híbrido de 48V es perfecto para los clientes que conducen principalmente en ciudades y zonas suburbanas. La tecnología de última generación es accesible y fácil de usar; también atraerá a los clientes que quieran experimentar la diversión de conducir eléctricamente por primera vez, sin necesidad de recargarlo desde la red. La tecnología híbrida compacta de 48 V cuenta con:

Un motor de 74 kW/100 CV que como el de 100 kW/136 CV alcanzan su potencia máxima a 5.500 rpm y desarrollan un par máximo de 205 Nm y 230 Nm respectivamente a 1.750 rpm. Para una eficiencia óptima, los nuevos motores funcionan en el ciclo de combustión Miller. Este ciclo termodinámico es posible gracias al turbocompresor de geometría variable, que mejora el rendimiento a bajas revoluciones, y a la distribución variable.



Una nueva transmisión electrificada de doble embrague de seis velocidades que también ha sido diseñada especialmente para aplicaciones híbridas. Los cambios de marcha sin interrupción del par son más cortos y el confort es mayor. La carcasa de la transmisión también alberga el motor eléctrico, el inversor de CC y la ECU (unidad de control del motor), lo que optimiza el tamaño y el peso del tren motriz y garantiza un excelente rendimiento de conducción.

Un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, integrado en la caja de cambios, produce una potencia máxima de 21 kW/28 CV y un par máximo de 55 Nm.

Un motor de arranque accionado por correa que, en combinación con el motor eléctrico, arranca el motor de gasolina. El motor de arranque por correa también reinicia el motor de forma rápida y sin problemas durante la conducción.

Una batería de iones de litio de 48 V con una capacidad útil de 432 Wh, instalada debajo del asiento delantero izquierdo. Esta ubicación no solo logra una distribución óptima del peso para una buena dinámica de conducción, sino que también permite conservar todo el volumen del maletero.

Dos redes eléctricas. Una red de baja tensión de 12 V que alimenta el equipamiento del coche (por ejemplo, elevalunas eléctricos, sistema de infoentretenimiento), y una red de 48V para abastecer el sistema híbrido.



Con propulsión híbrida de 48 V, el nuevo Opel Corsa ofrece una amplia gama de sistemas de propulsión que van desde los motores de combustión a los puramente eléctricos, y hasta a los híbridos y los de alta eficiencia, que no tienen rival en el segmento de los coches pequeños. La tecnología también añade un nuevo impulso a la ofensiva de electrificación en curso de Opel, que hará que la marca con el Blitz ofrezca al menos un modelo eléctrico en cada línea de automóviles para finales de 2024. A partir de 2025, todos los nuevos modelos de Opel serán totalmente eléctricos.

La frase del hijo "¿Queda mucho para llegar?" –lo que pregunta tu hijo cuando apenas habéis recorrido 2 kilómetros y quedan 500 para llegar al destino.