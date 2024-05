Opel Frontera destaca de inmediato con su llamativo diseño

En Estambul, el CEO de Opel, Florian Huettl, junto con Mark Adams, Vicepresidente de Diseño, y Tobias A. Gubitz, Vicepresidente Senior de Producto y Precios, presentaron el nuevo Opel Frontera a una audiencia internacional y a numerosos periodistas. Al mismo tiempo, los participantes recibieron una perspectiva sobre los precios de nivel de entrada altamente competitivos.



Florian Huettl, CEO de Opel: "Este año celebramos 125 años de producción de automóviles en Opel. 125 años en los que hemos avanzado sin cesar, ofreciendo a los clientes una movilidad innovadora, práctica y, sobre todo, accesible. El nuevo Opel Frontera hace una declaración particularmente fuerte en este sentido: altamente flexible, espacioso y electrificado, nuestro nuevo SUV conquistará nuevos grupos de clientes."

Durante la presentación, la marca alemana también anunció que el nuevo Opel Frontera no solo tendrá espacio para cinco personas; es tan espacioso que también estará disponible como siete plazas en el futuro. Esto hace que el nuevo Frontera sea el coche ideal para transportar al equipo, a los amigos o a toda la familia.

En todas las variantes: aspecto robusto y muchas características prácticas de serie



Como primer modelo de producción, todas las variantes del Frontera llevan con orgullo el nuevo emblema Opel Blitz en el centro del salpicadero de la marca Opel Vizor. Los prominentes pasos de rueda y los umbrales, así como el llamativo pilar C, subrayan el carácter robusto. El aspecto moderno con un enfoque en lo esencial continúa a la perfección en el interior. El conductor y los pasajeros contemplan un puesto de conducción con un volante de nuevo diseño y dos pantallas panorámicas de 10 pulgadas. El Frontera también ofrece muchas características prácticas de serie, incluida la innovadora estación para teléfonos inteligentes.



La idoneidad para los desplazamientos es una prioridad absoluta para la nueva Frontera. En la parte delantera, el conductor y el pasajero delantero pueden, si lo desean, sentarse en los nuevos asientos Intelli-Seats patentados con una ranura en el medio que alivia la presión sobre el coxis. En el maletero se pueden guardar más de 450 litros de equipaje; con los asientos abatidos hasta 1.600 litros. Y aquellos que quieran pasar la noche al aire libre pueden simplemente pedir el nuevo Frontera con rieles de techo opcionales y una tienda de techo con escalera especialmente diseñada para el SUV. Al llegar a su destino, el Frontera puede cargar hasta 240 kilogramos sobre su techo.

Centrarse en lo esencial: dos conceptos de transmisión, dos acabados, fácil de pedir

Intuitivo, accesible y centrado en lo esencial: Opel cumple estos requisitos en todos los aspectos con el nuevo Frontera, desde la elección del tren motriz hasta las opciones de equipamiento y el proceso de pedido.



El nuevo Frontera está disponible como híbrido con tecnología de 48 voltios o totalmente eléctrico. el Frontera Hybrid cuenta con un motor turbo de gasolina de 1,2 litros y 74 kW (100 CV) desarrollado específicamente para uso híbrido. Funciona en combinación con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) y una transmisión electrificada de doble embrague de seis velocidades, por lo que el consumo de combustible y las emisiones de CO2 son significativamente menores en comparación con un modelo de propulsión convencional. Además, el Frontera Hybrid también estará disponible con un motor 1.2 turbo de 100 kW (136 CV).

Los clientes en Alemania que quieran viajar localmente sin emisiones pronto podrán pedir el Frontera Electric eléctrico de batería con una autonomía de más de 300 kilómetros (según WLTP2). Como versión de "largo alcance", el nuevo Frontera Electric podrá recorrer hasta unos 400 kilómetros (WLTP[2]) sin detenerse a cargar.

Las versiones de equipamiento del Frontera están igualmente definidas para los clientes. El recién llegado estará disponible como Frontera o como Frontera GS. Incluso la versión básica está ampliamente equipada. La variante GS también contará con sistemas como infoentretenimiento multimedia con pantalla táctil a color de 10 pulgadas y navegación, así como cámara de visión trasera. Los clientes de Frontera pueden personalizar aún más su vehículo con dos paquetes opcionales.

Opel también está haciendo que el proceso de compra del nuevo Frontera sea más claro y fácil. El nuevo Frontera pronto será el primer modelo de Opel que se podrá pedir digitalmente a través de una "experiencia one-scroll". Las páginas de productos están optimizadas al tamaño de cualquier dispositivo móvil para que los usuarios solo tengan que desplazarse y hacer clic. En el futuro, podrán comprar el vehículo completamente en línea desde su sofá o, en el siguiente paso, en su concesionario.

La frase del campeón del Mundo Walter Rohrl: "Para no perder la concentración en los tramos con la gente por la carretera, me limito a pensar que son árboles".