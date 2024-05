Parque Arqueológico Cerro Palenque: en donde sobrevive la esperanza y otros anhelos

Abriendo las puertas de la historia: desgranando los orígenes de Cerro Palenque

Tenemos que remontarnos al sangrante periodo de la conquista española en América para entrar con profundidad en los orígenes de este maravilloso lugar que un día fuere tierra de muchos pueblos originarios y del gran Cacique Cicumba, quien batalló ferozmente contra quienes trajeron del nuevo mundo un montón de males entre ellos; muerte, desesperanza, corrupción y aniquilamiento para con los pueblos indígenas, que un día habitaron esta zona y habían hecho de ella un patrimonio cultural de grandes calibres para las majestuosas tribus de antaño, la población hondureña y la humanidad en general.



Conociendo Cerro Palenque: Adela Méndez y su trabajo inclaudicable

La licenciada Adela Méndez una mujer noble del pueblo de Santiago, Pimienta quien se encarga de dirigir junto a un gran equipo de trabajo que la acompaña en las caminatas y recorridos que se hacen en este sitio maravilloso; nos cuentan al llegar a la zona un poco de los orígenes de tan majestuoso lugar y nos introducen al mundo de los aborígenes a través del relato de textos científicos que se encuentran en los libros de notables historiadores y grandes literatos que junto al Instituto Hondureño de Antropología e Historia han reunido información verídica sobre los orígenes del pueblo de Santiago, Cicumba y del Parque Arqueológico Cerro Palenque. También nos agregan sobre como batallan de manera ardua para que dicho sitio siga en pie y así pueda ser un referente en la historia de nuestro país y quede en la memoria de la humanidad.

En la memoria de nuestros ancestros: recorriendo Cerro Palenque o el reencuentro con el pasado

Antes de comenzar la caminata la licenciada Adela Méndez nos recomienda; guardar el máximo respeto por el lugar, así mismo no lanzar basura, no quemar nada en su interior, caminar siempre en grupos, no desviarse del camino y admirar por sobretodo el gran legado que aún vive en esta zona para después llevar a los que se aventuran por este sendero mágico a la dimensión de lo que aún está vivo y por ende, se puede contar a las generaciones para que del lugar no solo lleven la experiencia; sino también un conocimiento necesario del porque sitios como este urge mantenerlos siempre cuidados.

Después la licenciada Adela Méndez nos va contando la importancia de varios lugares dentro del parque arqueológico como ser; los sitios en donde fueron encontradas vasijas, manos de piedra y otras piezas de gran valor que hoy son conservadas para la posteridad en dicha zona. También nos agrega sobre la importancia de ubicaciones en las que se realizaban antiguas ceremonias y otros rituales que unían a los pueblos originarios con la madre naturaleza, la vida de aquella época y sus antepasados.

Cantan los pájaros y otras aves: Cicumba vuelve a través de las tonadas en el viento

Si bien es cierto que, una vez dentro de tan precioso lugar podemos apreciar antiguas estructuras como campos de juego de pelota, almacenamiento de piedras preciosas y otras maravillas debo destacar que el cuidado y la cercanía que dicha zona mantiene con las aves es algo de admirar; ya que, por lo general se pueden apreciar diversas especies que anidan entre los árboles y moran cerca de los ríos todo esto en conjunto con venados, varios reptiles menores y algunos felinos que se ocultan en lo más alto de las montañas de tan cuidado y presentable parque arqueológico.

En medio del recorrido uno puede percibir e imaginar aquellas grandes batallas que el Cacique Cicumba realizaba contra aquellos hombres violentos que llegaban del nuevo mundo a arrasar con los bienes que producía la tierra y con las tribus. Sí, la fuerza de Cicumba nos acompaña y vuelve a través del canto de los pájaros que deambulan en el sitio y su legado se extiende cada vez que en aquel bello cielo dichas aves estiran sus alas y van haciendo círculos con los que nos acompañan en el hospitalario camino.

La cima de Cerro Palenque: en donde sobrevive la esperanza y otros anhelos

Mientras se recorre alrededor de cuatro horas de camino, marcadas por descansos y charlas sobre la importancia de la cultura, podemos apreciar el cuidado que tienen con la madera y cómo aún se conservan árboles de antaño que son conocidos en la zona como Ceibas y otros como Indios Desnudos. El recorrido nos va llevando a una zona más alta en la que respirar se vuelve un poco más complejo y nos toca sacar técnicas de respiración mucho más cuidadosas y mientras eso sucede y nos vamos adaptando e hidratando en la cercanía podemos observar la parte más alta del Cerro Palenque en donde los vestigios son más notables y por ende; se puede apreciar cada detalle del trabajo que realizaban nuestros antecesores y como quienes hoy lo cuidan dejan cuerpo y alma en tan gigante labor que mantiene el patrimonio cultural e histórico aún con vida, pero que necesita de mucho más apoyo y más esfuerzo para seguirse sosteniendo y ser un referente en nuestro país y en un tiempo no tan lejano en los alrededores del mundo.