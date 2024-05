​Nuevo Fiat 600e: tope de gama “La Prima”, y el más accesible “RED”

FIAT se anticipa de nuevo en materia de movilidad sostenible con el Nuevo Fiat 600e, una gran incorporación que marca su regreso al segmento B, una categoría en la que ha tenido un gran protagonismo a lo largo de su historia. Esta relectura contemporánea del mítico 600 representa un salto de calidad para el segmento B en todos los aspectos: mayor espacio, mayor autonomía, mayor sensación de Dolce Vita que lo convierten en una alternativa perfecta tanto para recorrer las calles de una gran urbe como para realizar largos recorridos por autopistas o carreteras.



El motor tiene una potencia de 115 kW y proporciona una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos. El Nuevo Fiat 600e se adapta a cada cliente, gracias a sus tres modos de conducción -eco, normal, sport- que pueden seleccionarse para adaptarse a su estilo de conducción.

Menos de media hora basta para cargar la batería al 80%, más o menos el mismo tiempo que se necesita para preparar el coche para una escapada de fin de semana. El modelo también viene con un cargador embarcado de 11 kW y un cable Modo 3 para cargarlo en casa o fuera de ella, garantizando la carga completa en menos de 6 horas.



Disponible en 5 puertas, el Nuevo Fiat 600e ofrece una gran habitabilidad con sus 5 plazas y 15 litros de almacenamiento interior. Los clientes pueden guardar sus objetos personales en el túnel central que viene con un cubreobjetos personalizado, en los bolsillos de los asientos y en los estratégicos espacios de almacenamiento delanteros. El maletero también tiene un gran tamaño, ya que presume de 360 litros de capacidad.

El diseño exterior, elegante y dinámico a la vez, se ve realzado por las llantas de aleación de 46cm (18”), los faldones y los pasos de rueda en negro mate, mientras que el diseño característico italiano también se aprecia en la bandera italiana en el parachoques trasero. Varios rasgos realzan sus líneas exteriores, detalles en negro brillante, cromados, así como los nuevos pilotos traseros.

En su interior, el Nuevo Fiat 600e transmite a la perfección la Dolce Vita italiana y el alma más pop de la Marca, diseñadas para ofrecer la mejor experiencia. Por encima de todo, el Nuevo Fiat 600e es el primer compacto que ofrece la cromoterapia. Los clientes pueden seleccionar hasta 8 colores diferentes tanto para la luz ambiental como para la pantalla de la radio, con hasta 64 combinaciones diferentes, para una experiencia envolvente cromática sin precedentes.



El Nuevo Fiat 600e también está repleto de funciones de seguridad y asistencia de última generación que lo preparan para el día a día.

El sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) puede frenar o acelerar; el Asistente de Velocidad Inteligente lee los límites de velocidad y recomienda aplicarlos, mientras que el Detector de Ángulo Muerto utiliza sensores ultrasónicos para vigilar y avisar de cualquier obstáculo con luces de advertencia en el retrovisor. La tecnología de vanguardia también incluye la función Stop&Go; el Freno de Estacionamiento Eléctrico, el Frenado de Emergencia Autónomo para reconocer ciclistas y peatones, además del Detector de fatiga para controlar los niveles de concentración del conductor. Por último, los sensores de 360° y la cámara de visión trasera de 180° con cuadrículas dinámicas ayudan a evitar cualquier obstáculo al aparcar o realizar maniobras complejas.

En términos de confort y conectividad, el Nuevo Fiat 600e incorpora características que harán que cada viaje sea mucho más agradable y alegre. Está equipado con portón eléctrico manos libres, una buena noticia para todos esos padres que siempre llevan mil cosas en la mano, elevalunas eléctricos, climatizador automático, sensores de luces y lluvia. Un sistema de sonido con 6 altavoces, radio con pantalla táctil de 26cm totalmente personalizable con Navegador, CarPlay y Android Auto inalámbricos, un cuadro digital TFT de 18cm y servicios conectados completan la oferta.



Fiat 600e ofrece los servicios Uconnect para apoyar a los clientes en el día a día, como los comandos de voz para comunicarse con la navegación conectada a bordo, el sistema de navegación TomTom, cuyos mapas se actualizan automáticamente, y muestran todas las estaciones de carga disponibles en la ruta y proporcionan información en tiempo real sobre las plazas de aparcamiento libres disponibles en la vía pública, para ahorrar tiempo y dinero en los desplazamientos.

Con la aplicación FIAT, disfrutar de un mayor confort nunca ha sido tan fácil, ya que dispone de diferentes comandos para utilizar determinadas funciones del vehículo incluso a distancia (por ejemplo, activación de las luces, claxon, apertura/cierre centralizado de puertas, calefacción o aire acondicionado).

Perfectamente adecuado para aquellos clientes jóvenes que buscan una solución de movilidad ética y ecológica, el Nuevo Fiat 600eRED representa la versión más accesible dando un paso en la asociación con (RED) lanzada en 2021 desde la creencia de que cada uno de nosotros puede liderar el cambio. Siguiendo los pasos del Nuevo 500 RED, la misión es ser "bueno para las personas y bueno para el planeta",de hecho es eléctrico, para respetar el medio ambiente y contribuir a un futuro más sostenible. Esa misión va ahora aún más lejos con (RED), la organización fundada en 2006 para luchar contra el SIDA y garantizar que enfermedades prevenibles y tratables lo sean para todos.

El Nuevo Fiat 600e RED adopta el color rojo como seña de identidad, tanto en el exterior, desde la carrocería hasta los logotipos delantero y trasero, como en el interior, el salpicadero y los detalles de diseño en los exclusivos asientos de tejido reciclado. El revestimiento (ROJO) del túnel central es otro detalle en exclusiva a la colaboración. Hay dos colores más disponibles para personalizarlo, blanco y negro.

El Nuevo Fiat 600e La Prima ofrece estilo, tecnología y confort al 100% para garantizar una experiencia Dolce Vita italiana. Disponible en 4 colores diferentes que recuerdan la belleza italiana y los paisajes naturales: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy.

La frase de la actriz “Nunca había podido conseguir un carro que dijera cuánto me preocupa el medio ambiente, hasta que manejé uno eléctrico”, Alexandra Paul.