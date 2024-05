Catcher, la solución para un delivery sostenible (quick commerce)

En el vertiginoso mundo del quick commerce, donde la rapidez y la eficiencia son primordiales, surge una preocupación creciente: la sostenibilidad. ¿Cómo pueden las empresas de delivery no solo cumplir con las expectativas de los consumidores en términos de velocidad, sino también hacerlo de manera que beneficie al medio ambiente? Aquí es donde Catcher Marketplace entra en escena, presentando una solución innovadora que ya está revolucionando el sector de última milla.

En un mercado donde la sostenibilidad es cada vez más valorada, Catcher destaca por su compromiso claro con la reducción de emisiones de CO2. La empresa no solo busca la rentabilidad para empresas de delivery, sino también generar un impacto ambiental positivo. La tecnología de Catcher se adapta y mejora continuamente, lo que permite una utilización más eficiente de los recursos a largo plazo.

Eficiencia operativa más verde La tecnología de Catcher está diseñada para reducir la necesidad de intervención humana en la gestión de pedidos. Esto no solo disminuye los costes operativos, sino que también minimiza el impacto ambiental asociado con las operaciones logísticas. Al automatizar y optimizar estos procesos, Catcher permite a los negocios centrarse en lo que mejor hacen, mientras se benefician de una logística más eficiente y sostenible.

Optimización de rutas: menos distancias, menos emisiones

Una de las principales ventajas de la tecnología de Catcher es su capacidad para optimizar las rutas de entrega mediante el uso de inteligencia artificial. Agrupando pedidos en un mismo trayecto para un mismo repartidor, no solo mejora la eficiencia en términos de tiempo y coste, sino que también reduce significativamente la huella de carbono de las entregas. Así, Catcher se posiciona como un líder en la promoción de prácticas logísticas sostenibles.

Beneficios reales para restaurantes y retailers

Las empresas que adoptan la tecnología de Catcher pueden esperar una serie de beneficios significativos. La reducción de errores en las entregas disminuye la cantidad de devoluciones, lo que a su vez reduce los residuos generados. Además, la optimización de rutas se traduce en un menor consumo de combustible, promoviendo la eficiencia energética.

Catcher también apoya a la economía local al facilitar una logística más eficiente y económica, permitiendo que los comercios locales sean más competitivos. La tecnología de Catcher genera empleo autónomo, ofreciendo oportunidades de trabajo flexibles y respetuosas con las normativas vigentes. Esto no solo garantiza el cumplimiento de la ley Rider y otras normativas europeas, sino que también refuerza la imagen de la empresa como un empleador responsable y ético.

Catcher Marketplace se presenta como la solución definitiva para un delivery sostenible en el sector del quick commerce. Con una tecnología avanzada que optimiza la gestión de pedidos, las rutas y agrupaciones de entrega, Catcher no solo mejora la eficiencia operativa y reduce costes, sino que también promueve prácticas logísticas sostenibles.

Esta plataforma ya es un líder en el mercado de última milla al servicio de grandes restaurantes, demostrando un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Para los restaurantes y retailers que buscan una solución eficiente y sostenible, Catcher está disponible en toda España, Portugal y Alemania.