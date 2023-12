Milei debuta anunciando «shock»

Javier Milei ha debutado como el nuevo presidente argentino. Dentro de sus invitados estuvieron los mandatarios de todos sus países vecinos (Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay), excepto Brasil, con quien ha amenazado con romper muchos acuerdos (en cambio, sí vino una delegación del expresidente brasilero Jair Bolsonaro). También asistieron presidentes de derecha de la región (como los de Ecuador o El Salvador). Dina Boluarte no pudo venir debido a la gran crisis que atraviesa el Perú.

Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados, pues Milei quiere echarlos de la OEA. También el ha anulado el ingreso de Argentina al bloque ampliado del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), algo que se iba a dar en enero. Milei va a querer destruir al Mercosur, la UNASUR y la CELAC. Va a anular los intentos de Brasil y Argentina de ir hacia una moneda regional única y busca ir hacia la dolarización de su país. China busca evitar que Milei rompa relaciones con esta, pese a que esta viene desplazando a EEUU como el principal socio comercial de varias naciones sudamericanas.

Milei ha decidido unirse al coro de los halcones contra Rusia, por lo que a su juramentación fueron los presidentes de Armenia y Ucrania (Zelenski por primera vez visito Latinoamérica). Si bien fue el rey de España, no vino nadie de gran importancia de parte del gobierno español, así como del de EEUU. Esto evidencia que en las dos potencias que han llegado a dominar Latinoamérica hay mucho escepticismo ante su ultraderechismo.

Vino el canciller de Israel, cuya bandera era la única externa que hondeaba en la multitud que recibió a Milei, en tanto que el nuevo presidente terminó su discurso diciendo que estamos en la fiesta judía de las luces (Janucá) y que con ello Argentina inaugura una nueva era.

En su mensaje presidencial, Milei despotricó contra el kirchnerismo y contra todos los modelos económicos que ha tenido el país en un siglo. Según él hay que retornar al liberalismo que tuvo Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, la cual hizo que su república fuese la primera potencia mundial. Esto último es una mentira, pues nunca ninguna nación al sur de EEUU ha ocupado tal sitial. Durante todo el lapso que él menciona, todas las grandes potencias mundiales eran europeas (especialmente la británica que era dueña de la cuarta parte de la humanidad).

Lo central para él es que prometió un ajuste drástico e inmediato. Dijo que este lo iba a pagar el Estado, pero no el sector privado. Además redujo a 9 los ministerios, mientras que se acaban los de sectores claves como educación, cultura, petróleo o agropecuario. El shock que propone va a implicar cientos de miles de despidos en el sector público (y también en el privado). El mismo advirtió que sus medidas iban a ser muy duras y nada graduales con los que durante un tiempo inicial iba a caer el poder adquisitivo de las mayorías. Para justificar esto, explicó que la inflación anual ya estaba por llegar a los 4 dígitos, cuando solo está en 3 dígitos bajos.

Ha amenazado con ser muy fuerte contra las resistencias, mientras que van a ser inevitables una serie de huelgas, marchas y tomas. Si él aduce que el "populismo" ha fracasado en Argentina, el neoliberalismo ya antes fracasó allí durante la década de Menem (los noventa), al igual que antes en Perú, Chile, Bolivia y todos aquellos que implantaron pincohetazos monetaristas.

Para Milei, Argentina ha entrado a una nueva era donde no hay marcha atrás hacia el nacionalismo. La experiencia de todos aquellos países que aplican shocks neoliberales es que la pobreza aumenta (no se cierra, como arguye Milei) y que al final los mismos países giran hacia nuevas formas de intervencionismo estatal y medidas de protección social.