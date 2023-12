La Reina del Cielo

Mi relación con la literatura de Stephen King (Maine, 1947) no había resultado demasiado fructífera hasta hoy. Poco aficionado al género de terror, hace años le di una oportunidad a través de la lectura de ‘El retrato de Rose Madder’, que me dejó más bien frío. Nunca volví sobre sus obras. Pero quedó ahí como una deuda. Latente. No hace mucho me enteré de que King había publicado una novela de corte policíaco, no era la primera vez que lo hacía, titulada ‘Holly’, y me picó la curiosidad.