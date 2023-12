Podemos está en el Grupo Mixto, de momento

Con Podemos en el Grupo Mixto, Pablo Iglesias replantea la estabilidad del Gobierno y pone en solfa parte de lo que hay en la política nacional: Coaliciones. Izquierda, centro, derecha. Solos, revueltos o mezclados. Saliendo de Sumar, Podemos gana el plus económico que da el Congreso de los Diputados, y, más importante, ocasión con tiempo para hablar y hacer política. Con la izquierda catalana (En Comú Podem, CUP) y vasca (Bildu, abertzales y no nacionalistas) la decisión tiene consecuencias. En el Gobierno para trampear sin prisa unos meses. Y entre los afectados por las elecciones autonómicas próximas. Junts y PNV, bajando en las encuestas, necesitan hacer algo. Pueden medrar ERC, Bildu y la izquierda sin complejos, de forma directa; también VOX y no adscritos, si saben lo que hacen; y el PP aunque no lo sepa. Los perjudicados son: Yolanda Díaz, por traición; el PSOE, por lelo; y Sánchez, por estúpido.



De existir, puede que el apaño gobierno PSOE-SUMAR hubiera podido alargarse pero en la alianza entre partidos se apartó Podemos y se convirtió en colaboración entre personas. Besos sin cuidado ni recato, pero sin proyecto común entre formaciones ni ganas de concordia. “Sánchez y Díaz no han tenido habilidad ni inteligencia política. No han querido cuidar a Podemos. Ellos sabrán por qué”, se dolía Belarra. Día a día, incluso de hora en hora, los desplantes a Podemos seguían. “Nos echaron del Gobierno”. Impusieron listas y salidas de gente. Quitaron puesto y sueldo. Por respeto a bases, vergüenza e ideario, se justificaba la salida.

- “Después de decir a la prensa que habían roto peras, Podemos llamó al PSOE, para asegurar apoyo al gobierno durante la legislatura .- decía, ante dos tazas de té en una de las franquicias Granier en Madrid, una fuente fiable - “Pero, cómo fiarse de los que revientan la coalición y lo dicen a la prensa antes. Ocultaron la jugada. La usaron y aprovecharán. Lo sabían los que querían que lo supieran. Es importante - siguió la fuente -, el BNG, que tiene como diputado único a Néstor Rego, lo sabía. No se dió cuenta, pero Rego dijo que se lo habían dicho. Como a los que interesaban, incluidos PP, VOX. Si es así, y lo es, hay dos expectativas: Podemos saca tajada en lo que queda en la alianza Sánchez-Yolanda, si la cosa sale usando los votos de sus cinco diputados. O Podemos se pone en situación para seguir en cualquier situación y circunstancia”.

Cualquier situación y circunstancia. Especulación: idea o pensamiento no fundamentado sin atender a una base real. Abundar en lo impuesto por Iglesias no es especulación. Hay una base real conocida. Y pensamiento con fundamento en la historia reciente: Sánchez llegó al Gobierno, tras Rajoy, con la segunda oferta de Iglesias: Si quieres ser presidente, traga con Podemos. Y tragó para dos legislaturas. En esta tesitura, puede seguir obligando a tragar a Sánchez. A Belarra, Montero, a quién quiera y, a costa del erario, pagando sueldos a asesores y afiliados. O no, porque si no se fía de él ni de Yolanda, a la que encumbró, o porque le dé su republicana gana, tiene otras opciones. Fáciles de explicar para quién las atienda. Incluidos PP y VOX: Patriotismo. Mejor España unida y roja que rota. Pacto sin juego de tronos en la jefatura de Estado. Estado autonómico. Etc.

Racionalmente, parece probable que Sánchez satisfaga las exigencias de Iglesias, con venganzas de calado (Yolanda y adláteres a los leones), o vendetas con tasa al riego medido de sangre, política, roja (Yolanda apeada de la vicepresidencia con o sin cartera ministerial). También que en la refriega entre machos, alfa u omega, se acuerde lo que no satisfará totalmente a nadie, pero que alargará inquilinato en Moncloa, uso de Falcon. Y, por qué no, chollos a gogó con reparto de chuches políticos, si los hay.

Lo posible no va contra lo probable. Lo probable es que Sánchez ‘trague’ lo que imponga Iglesias. Aunque posible, es difícil que PP y VOX aguanten dogmas comunistas, tesis inclusivas y el fregado político, ideológico y hasta porno-místico de la para ellos izquierda decimonónica retro. Mandarán, los dos, la opción a hacer encaje y vuelillo de algunos puños, vulgo puñetas. Pero, hoy, San Nicolás de Barí y día de la Constitución, Podemos está en el Grupo Mixto, de momento.