GE HealthCare colabora con PREDICTOM en una plataforma de IA

En la Unión Europea viven actualmente más de 7 millones de personas con demencia y se prevé que esta cifra se duplique y alcance los 14 millones en 2050, lo que supondrá una gran carga para los sistemas sanitarios, tanto en términos de recursos humanos como financieros. Ante esta expectativa, la compañía PREDICTOM, trabaja en una plataforma de inteligencia artificial (IA) que será capaz de identificar a las personas con riesgo de desarrollar la patología, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. La iniciativa cuenta con una inversión de 21 millones de euros que han sido aportados por 30 entidades del mundo académico, la empresa, la sociedad civil y el ámbito hospitalario.





La demencia afecta a todos los ámbitos de la vida del paciente: a la salud, al empleo, a las relaciones, también repercute en cuestiones e impacta, no sólo en la persona que la padece, sino también en sus familiares y cuidadores. Actualmente no existe cura para la enfermedad de Alzheimer y aunque la búsqueda de posibles tratamientos es prometedora, se prevé que los nuevos medicamentos sean más eficaces en las primeras fases de la enfermedad.

Detectar los primeros signos de demencia es fundamental para poder ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las personas en riesgo aún no son diagnosticadas a tiempo. A través de PREDICTOM se pretende modificar esta situación para favorecer una detección precoz, para llevar a cabo una intervención a tiempo y pautar un tratamiento preventivo, a medida que se van produciendo avances significativos en el desarrollo de nuevos fármacos que permitan modificar el desarrollo de la patología.

Revolucionar el cribado y minimizar la carga asistencial

PREDICTOM facilitará también el cribado poblacional, ya que los pacientes podrán realizar los distintos test en la comodidad de su hogar. El inicio de este proceso desde los hogares permitirá reducir la presión sobre los servicios sanitarios y los costes asociados a estos servicios.

Biomarcadores, como la saliva, las heces, los marcadores digitales y la sangre (mediante pruebas de punción), se recogerán en los domicilios de los participantes o en las consultas de sus médicos de cabecera para agilizar un proceso que tradicionalmente se lleva a cabo en hospitales o clínicas especializadas.

Las muestras de más de 4000 participantes que serán seleccionados entre los que ya colaboraron en proyectos anteriores como PROTECT UK, PROTECT Norway y Radar-AD, así como de otros centros de Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y España, permitirán testar PREDICTOM durante un periodo de prueba.

El potencial de este proyecto para desarrollar y probar un enfoque novedoso de la recogida de muestras biológicas, combinado con el uso de la predicción del riesgo de demencia basada en Inteligencia Artificial (IA), no solo será beneficioso para la gestión eficaz de la demencia tanto a nivel nacional como europeo, sino que también contribuirá a que el cribado y el diagnóstico sean más accesibles y adaptados a las necesidades de cada paciente.

Las muestras recogidas se enviarán a PREDICTOM, donde la plataforma procesará los datos de los participantes, integrando sangre, líquido cefalorraquídeo, imágenes, electrofisiología y biomarcadores digitales, para que los algoritmos de IA generen evaluaciones de riesgo, diagnósticos precoces y pronósticos, que sentarán las bases para el desarrollo de una intervención y un tratamiento temprano.

Un esfuerzo de colaboración entre el mundo académico, las empresas y los hospitales El proyecto está liderado por el Hospital Universitario de Stavanger y forma parte de la Iniciativa Sanitaria Innovadora (IHI), una asociación público-privada (APP) entre la Unión Europea y las industrias europeas de ciencias de la vida. A esta iniciativa también se han sumado socios de 15 países de Europa, Asia y América; y la financiación de la Unión Europea (UE) procede de Horizon Europe, mientras que el resto procede de Novo Nordisk, GN Hearing, Pharmacoidea Hungary, GE HealthCare, Siemens Healthineers, Icometrix Nv Belgium, ALZpath, University of Geneva, Altoida, BrainCheck, Muhdo Health y UK Research and Innovation (UKRI).

PREDICTOM se desarrollará entre noviembre de 2023 y octubre de 2027 y cuenta con un equipo sólido de profesionales de pequeñas y grandes empresas, con conocimientos de primer nivel en campos como la informática, la IA, la medicina, la investigación sobre el envejecimiento.

“En GE HealthCare estamos muy satisfechos por poder ofrecer una nueva esperanza a los pacientes con alzheimer, proporcionando soluciones innovadoras a los profesionales para un cuidado integral desde el diagnóstico hasta el tratamiento”, destaca Luis Campos, CEO de GE HealthCare en la región de Iberia.