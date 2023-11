​Los pastores guían, el rebaño es sagrado

Podemos hablar en presente o en pasado, pero la inteligencia humana está preparada para comprenderlo. Nuestro hoy... Se parece a las notas de los malos alumnos; algunos, incluso, las falsean.

“España te promete las reformas y cuando le das fondos vuelve a la siesta”, Victoria de Wilders del partido ganador en Países Bajos.

“... De no haber sido necesaria para la investidura, es probable que el PSOE no hubiese respaldado la amnistía...” Óscar Puente nuevo ministro de Transporte.

Pedro Sánchez dispuesto a reconocer el Estado Palestino, independientemente de la posición de Europa... Prensa del 24.11.23

Sumar se querella con el presidente del CGPJ y los vocales que rechazaron la amnistía por decisión de su grupo o de su “cabeza”. Prensa del 24.11.23

Aquel pasado...Tácito, puede que fuera un retratista de la realidad humana

“En un Estado corrompido, se dictan muchísimas leyes”. “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”. “La felicidad comprada es siempre sospechosa, y en general de breve duración”. “El poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos.

Para terminar: “El poder no está nunca seguro si es excesivo. Para quienes ambicionan el poder no existe vía media entre la cumbre y el precipicio. Nadie ejercitó jamás bien un poder conquistado maliciosamente”.

¡Cuánto daría el pueblo si el PODER y la CONCORDIA pudieran entenderse; es imposible, porque son como el agua y el aceite!

Hoy he preferido educar como hace cincuenta años o por lo menos intentar enseñar sin IDEOLOGÍAS.