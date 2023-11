La mentira y el engaño, armas de todo autócrata cobarde

Toda batalla tiene sus preámbulos, sus posiciones, su finalidad y su fin.



Todo AUTÓCRATA tiene muy claro estos procedimientos.

Si ponemos el ejemplo de la MENTIRA veremos:

Primero se prepara el terreno (para que no le pillen)...,

Segundo se sitúa en un lugar común, adecuado para el momento (para que todo parezca normal)...,

Tercero se predica hasta la saciedad que la finalidad es el intento de solucionar problemas (que no se tiene mala intención)...,

Cuarto se llega al final se manifesta públicamente que SÍ, que se mentía, pero con una buena finalidad (ser PRESIDENTE que es lo que se buscaba).

Esta batalla es la que ha estado preparando Pedro Sánchez, con la única finalidad de mantenerse en el PODER:

Sus prudentes actuaciones (tenía que guardar las formas, presidia el Consejo de la Unión Europea)...,

Sus besamanos con sonrisas al feminismo y a todo lo que pudiera estar poco aceptado, como el movimiento LGTB, (eso sería su mejor defensa)...,

Predicar constantemente que buscaba la igualdad entre todos y el respeto a todas las ideas (sólo le faltaba el púlpito)...,

Terminar, MINTIENDO, que es su oficio; PROMETE Y REGALA lo que no tiene y, además, no puede (pero alcanzará la Presidencia, que era su fin).

Y ahora, mundo cruel, toca aguantarle como Presidente y pelear, día tras día, para desenmascarar sus mentiras y no consentir la división de España.

¿Algo más?... SÍ, que entre todos los compromisarios del PSOE, Diputados y Senadores, ojalá aparezcan algunos cuantos con lo que tienen que tener los hombres y, limpiando su conciencia, voten en contra cualquier iniciativa que lleve la firma de Pedro Sánchez, el FALSIFICADOR DE IDEAS