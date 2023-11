Cataluña no engaña... es la soberbia de Pedro el mentiroso

En toda esta amalgama de concesiones a favor de los que se levantaron contra la unidad de España, a favor de los que destrozaron la convivencia ciudadana, a favor de los falsificadores de datos, a favor de los fugados, a favor de los despilfarradores, a favor de los CDR, a favor de todo aquel que diga soy catalán y quiero “ESTO”, nos encontramos, por parte de la oposición constitucionalista, con actuaciones “prudentísimas”, “protocolarias” y sobre todo “muy opacas”, como aquel que no quiere hacer ruido.



A esas actuaciones el pueblo llano las señala, como mínimo, de “pusilánimes”, “politiqueras”, porque, ante todo, dicen, hay que conservar y proteger los propios intereses.

Se busca a los MAGISTRADOS, valientes; se busca a los SINDICATOS honrados y comprometidos; se busca a los DIPUTADOS con conciencia; se busca a las EMPRESAS con agallas; se busca al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL con la honradez sin trampas a la CONSTITUCIÓN .

Se me olvidaba, se busca a EUROPA ; se busca el dinero despilfarrado por el mundo político; se busca la labor de los RESPONSABLES DE CONTROLAR AL EJECUTIVO DESMADRADO y MENTIROSO.

¿Dónde están los principios democráticos? ¿dónde están los principios jurídicos de diversos ministros, profesionales importantes de la JUSTICIA? ¿Dónde están los principios de las FUERZAS ARMADAS?

La verdad de las manifestaciones de ciertos ministros, como el de Transporte, con relación al traspaso de CERCANÍAS de Cataluña y los RODIALES, valen UN DÍA y al siguiente su precio es: LO QUE DIGA EL JEFE.

El pueblo llano, trabajador honrado, es más fiel a los principios y más defensor de la UNIDAD e IGUALDAD que todos aquellos con sinfines de privilegios.

Va a ser verdad lo que el pueblo catalán ha repetido siempre “la pela es la pela” y el que no lo entienda que la sude...

Se me olvidaba, si alguien no sabía lo que era el COMUNISMO, que observe el día a día de este Gobierno y terminará viendo el COMUNISMO METIDO EN SU CAMA.

¿Qué dice la Constitución sobre las Fuerzas Armadas de España?

“Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”

¿Dónde están los Generales, los Almirantes...? No bastan los desfiles