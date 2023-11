​Guerra de narrativas: ¿cuál es la regla de esta guerra en el mundo actual?

Para nadie es un secreto que el militarismo y el deseo de enriquecerse y seguir siendo rico es la característica del mundo capitalista actual. No citaré a pensadores ostensiblemente anticapitalistas, porque existen muchas dudas sobre la naturaleza de esas personas. Por eso, lo que escribo en este artículo son experiencias que presenciamos todos los días, pero no les prestamos atención. Pero lo que sí es evidente es que la mayor potencia del mundo (los Estados Unidos de América) produce el 65% del conocimiento mundial. Se produce, tiene más de 800 bases militares en todo el mundo, especialmente en áreas estratégicas, lidera poderosas alianzas militares como la OTAN, tiene aliados ricos del mundo de 1.600 millones de mundos islámicos y utiliza el extremismo como herramienta.

Lo utilizó eficazmente para alcanzar sus objetivos estratégicos, desde la caída de la Unión Soviética e incluso antes de eso, en la fase posterior al final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, ha desempeñado un papel en más de 100 guerras sangrientas. , que diseña inteligencia de sistemas políticos, lo ha derrocado y ha colocado sus títeres en él, su producto interno bruto es de más de 23 billones de dólares, tiene 9 de 11 vías navegables estratégicas, una riqueza asombrosa proveniente de las minas de los países ricos en términos de los siguientes recursos, pero está involucrado en la inestabilidad política, ha provocado una crisis en tres áreas clave de producción de riqueza, como el Golfo Pérsico, África y América Latina, para poder explotar política y económicamente, está tratando de estar bajo la influencia de China. , Rusia e Irán y allanar la geografía del terror para que, siguiéndolo, pueda, mediante la estrategia de involucrar al enemigo en su propia tierra, crear el terreno para crear obstáculos contra las ambiciones hegemónicas expansionistas de China en el Este de Asia, las ambiciones expansionistas de Rusia en Europa y la estrategia activista de Irán a favor de Oriente Medio. Esta estrategia se diseñó originalmente en base a la doctrina del reequilibrio remoto. La doctrina del reequilibrio se refiere básicamente a la combinación de acciones que, en términos de naturaleza, desempeño y pensamiento, concentran todo el poder encarnado de Estados Unidos en áreas geopolítica, geoeconómica y geoestratégicamente importantes y conducen a la creación de un muro defensivo contra los enemigos de Estados Unidos.



Lo que está claro es la guerra de las narrativas, que se ha colocado en la agenda de las grandes potencias mundiales en forma de doctrina híbrida. La guerra de narrativas básicamente significa jugar en la mente de la gente común por parte de las grandes potencias. Esta guerra constituye básicamente el alimento mental y el combustible para el pensamiento bélico entre estas potencias. Un amigo me dijo que debía tener cuidado con las narrativas orientales y occidentales. Fue una buena sugerencia. Confiando en la gracia de Dios Alhamdulillah y en los antecedentes del análisis de los temas, presté más atención a este tema, y el resultado son los siguientes:

Primero: en la guerra actual no hay bien ni mal. Qué hace cierta la naturaleza de los hechos; Las narrativas son la creación de grandes poderes que sólo las personas inteligentes y perspicaces perciben. La guerra de narrativas es la imagen falsa del desempeño político, militar y económico de las grandes potencias que crean en el mundo para perseguir y estudiar sus intereses;

Segundo- La guerra de narrativas tiene vertientes económica, política, militar, de seguridad, cultural y hegemónica. Cuando hablamos de guerra híbrida, básicamente nos referimos a una guerra que se compone de todos los componentes económicos, políticos, militares, de seguridad, culturales, psicológicos, lingüísticos, etc. ¿Por qué hemos creado el vínculo entre la guerra de narrativas y la guerra híbrida? Porque el movimiento colectivo humano requiere un pensamiento. El pensamiento debe crearse a partir de una narrativa, y la narrativa es el origen y fuente del movimiento desde el principio. De hecho, este principio se llama estrategia de penetración cerebral, que crea una narrativa en la mente del lector antes del comienzo de la guerra. Lectores y espectadores que construyen el público y que ya sientan las bases de la legitimidad de esta guerra. Con la hábil colocación de la guerra en las mentes de los lectores, espectadores y público en general que han juzgado la verdad y la falsedad de esta guerra, la máquina de guerra entre las grandes potencias se ha vuelto cada vez más activa;

Tercero- Nunca, nunca, debemos imaginar que no seamos el objetivo de una guerra. La experiencia de las guerras recientes y de este siglo muestra que ningún lugar del mundo que tenga importancia estratégica, recursos subterráneos y beneficios para las grandes potencias regionales del mundo no será inmune a la guerra. Esto se llama el principio de los intereses de las grandes potencias, quienes, para continuar la dominación global, garantizar el acceso a áreas importantes y vitales, los recursos subterráneos y sus necesidades, inician cualquier guerra que nadie más pueda ganar excepto ellos mismos. Incluso la presencia militar, la confrontación de seguridad y los alineamientos militares regresan al acuerdo entre estas potencias. Lo que los medios de comunicación muestran superficialmente es, en esencia, un aspecto de estas guerras; que los espectadores se conviertan en su principal público. ¿Por qué las grandes potencias lanzan semejante guerra? Porque una de las principales tareas de estos poderes es involucrar las mentes de las personas y crear un tema para el entretenimiento de la mente global, que tenga usos tanto domésticos como transfronterizos. Según la estrategia de "una guerra y cien súbditos", uno de los principales objetivos de estas potencias es iniciar una guerra bajo su fachada e involucrar la mentalidad general del mundo en cien súbditos para obtener importantes recursos e intereses bajo su radio falso y vital, lograr;

Cuarto- La guerra de narrativas se refiere básicamente a la estrategia de guerra psicológica entre Oriente y Occidente. A los ojos de Occidente, Oriente es un criminal, un invasor, un ilegal, alejado de las ideas progresistas, antidemocráticas y anormales en el mundo moderno de hoy. Mientras que en el pensamiento oriental, Occidente es el fundador del terrorismo, el narcotráfico, responsable de representantes corruptos y la principal causa de inestabilidad en el mundo de hoy, que, para lograr sus objetivos políticos, comete agresiones, saquea tierras y mata personas. Conduce a la suciedad y la sangre. Observamos la diferencia entre las opiniones para descubrir la verdadera naturaleza de esta guerra. Si bien no debemos prestar ninguna atención a las grandes potencias y a la región excepto a las percepciones interesadas, debemos ser conscientes del objetivo principal de esta guerra interesada con la ayuda de narrativas. Es decir, ambas narrativas, si bien aseguran los hechos y ayudan a aclararlos, también ayudan mucho a crear una narrativa del mundo aparte de los dos lados de la guerra. Es decir, nuestra mirada debe ser una mirada cautelosa, preocupada y libre de cualquier tipo de sesgo. Quizás hayamos visto el ejemplo más concreto de este debate en la Guerra Fría, cómo la Unión Soviética y los Estados Unidos de América se destruyeron mutuamente mediante la guerra y proporcionaron su sustento mental e intelectual con la ayuda de narrativas;

Quinto- La guerra de narrativas ha funcionado bien como herramienta para ganar los intereses de las grandes potencias. Esto significa que cada guerra debe contar con recursos logísticos, financieros y humanos. Para proporcionar la logística de la guerra, se proporcionan automáticamente las armas, municiones y materiales necesarios, para proporcionar financiación, recursos subterráneos y recursos humanos, trabajadores baratos, al servicio de las grandes potencias para lanzar y hacer avanzar esta guerra.

Si se mira con atención, la guerra de las narrativas es una guerra de intereses, una herramienta para mantener el poder de las grandes potencias, una guerra para calmar la mente para la continuación del dominio de las grandes potencias, una guerra para contratar mano de obra para objetivos estratégicos y propósitos bélicos, y una guerra de mentiras para engañar a los pueblos del mundo.

Hoy en día, el mundo está involucrado en la mayoría de las guerras, cuya fuente son las narrativas falsas que se han convertido en el alimento mental común de los pueblos del mundo. Esta narrativa proporciona tanto el trasfondo como la plataforma para estas guerras para que las grandes potencias adquieran y estudien más beneficios económicos, políticos y de guerra de seguridad y crea una preocupación en la mentalidad general de la gente para darse cuenta de los hechos existentes en el mundo sin ley de hoy.