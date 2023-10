​3.000 años contra Palestina

Las falsas noticias o el término anglosajón «fake news», no es nuevo, en la actualidad ocurre con profusión sobre todo ejercitado por USA, y países satélites apoyando cualquier acto bélico o de «loa» a determinados personajes, lo hacen incluso gobiernos de países de la UE, justificando cualquier acto por tenebroso o ilícito que sea, ahora lo estamos viviendo con mayor intensidad y por su alcance a favor de Ucrania e Israel.

Esta forma de periodismo dice que la empezó William Randolph Hearst, dueño del New York Journal y Joseph Pulitzer, dueño del New York World en la guerra hispano-estadounidense de 1898. La explosión del acorazado Maine frente al puerto de La Habana sirvió de pretexto a la prensa de estadounidense para lanzar una virulenta campaña a favor de la guerra contra España, basada en descalificaciones, exageraciones y no pocas noticias falsas, fue el inicio que marcó el debut de la joven república norteamericana como futura potencia global.



En los siglos XX y XXI se acentúa con Keith Rupert Murdoch (australiano nacionalizado estadounidense), principal accionista de las compañías Fox News, The Sun, The Times y cadenas de televisión como Fox y Sky. En el Reino Unido los diarios The Sun y News of the World, y punto de partida para la construcción del vasto imperio mediático que daría forma a News Corporatión. Pero esto no es nuevo, le antecedieron los hebreos con el «Mito de la caverna», desarrollado por Platón (427 347 a. C.). Alegoría sobre el conocimiento. En ella se muestra al ser humano encadenado dentro de una caverna desde su nacimiento. La dualidad de nuestra realidad nos hace vivir entre luces y sombras. En el lado oscuro está la ignorancia, en la luz, la verdad. Mito cuya profusión parece tener sesión continua por los siglos de los siglos, pues no deja de renovarse el engaño de confundir la realidad con las sombras que se proyectan en nuestra retina.

Los filisteos son probablemente los mayores villanos de la Biblia hebrea. Palestino es una derivación traducida del árabe, pero como el alfabeto árabe no tiene P los llamaron Filastinium y de ahí con el tiempo Palestino, tal vez, (suposición propia, para evitar que los llamaran despectivamente salvajes, los caldeos). Se cree que el origen de esta civilización filistea se remonta a Creta, aunque probablemente procedían del Cáucaso, (durante el Neolítico el Mar Negro era un lago de agua dulce (Lago Nuevo Euxino), sus aguas fueron inundadas por el Mediterráneo que llegó a subir entre 10 y 100 m. de su nivel actual, provocando fuertes lluvia y cambio climático preambulo de un periodo – ¿Diluvio? -, de gran mortandad y desplazamiento poblaciones, pero… ¿fue es fue su origen? Lo que está demostrado es su belicosidad, alrededor del año 1.200 a.C. se lanzaron a la conquista de cuantos territorios pudieran abarcar. Acabaron con tres de las grandes culturas de la época, los micénicos los minoicos y los hititas, y sólo pudieron ser frenados por el ejército egipcio de Ramsés III, pero a costa de enormes pérdidas que dejaron debilitado para siempre al imperio de las pirámides.

Tras ser rechazados por los egipcios, empezaron a dividirse y a asentarse, algunos se establecieron en la actual Palestina dando origen al pueblo filisteo, conquistaron y destruyeron Asdod a principios del siglo XII a. C., y gobernaron la ciudad. Durante su reinado, la ciudad prosperó y fue miembro de la Pentápolis filistea que incluía Ascalón y Gaza en la costa y Ecrón y Gat tierra adentro, además de Asdod. Otros se dirigieron hacia Italia formando la cultura etrusca y dos contingentes más colonizaron Sicilia y Cerdeña.

La Biblia apareció por primera vez en siglo VII a.C. (según el calendario cristiano), la realizaron sacerdotes del templo de Jerusalén, los textos son escritos de la fuente conocida como autor P o Sacerdotal, en el 622 a.C. Al analizar los libros más antiguos de la Biblia, entre ellos el Génesis y el Éxodo, los estudiosos han visto la mano de diversos autores, desde el que realizó la primera versión en el siglo IX a.C. hasta la edición final atribuida en el siglo V a Esdras, llamado «el escriba» (480 – 440 a. C.), en ella indican que el huerto o jardín de Edén habría existido al oriente de la región también llamada Edén, una región que se hallaría en el Oriente Próximo, concretamente en Irak. La ciudad de Ur fue una gran urbe de Mesopotamia ubicada al sur de Irak, a 300 kilómetros de la capital, Bagdad. Tarej/Téraj padre de Abraham, emigró de Ur de Caldea hacia Jarán de Mesopotamia junto con su familia, su hijo Abraham y su mujer Sara, Najor y su mujer Milká, Téraj falleció en Jarán a la edad de 205 años (Génesis 11:24-32). Salir del Edén a nadie se le ocurriría, aducen que fue por un problema de pastos y enfrentamiento entre hermanos al dedicarse al pastoreo, muy habitual en esa época.

– (Génesis 1:5-3/1.5-5), Adán y Eva tras la muerte de Abel y con 130 años de edad Adán engendró a Set (año 825) y falleció con 930 años. – (Génesis 1:5-6), Set con 105 años engendró a Enós (año 195) y falleció con 912 años (año 1.027). – (Génesis 1:5-9), Enós con 90 años engendró a Quenán (año 285) y falleció con 905 años (año 1.190). – (Génesis 1:5-12), Quenán con 70 años, tuvo a Mahalalel (año 355) y falleció con 910 años (año 1265) – (Génesis 1:5-15) Mahalel con 65 años engendró a Yéred (año 420) y falleció con 895 años (año 1.315). – (Génesis 1:5-18) Yéred con 162 años engendró a Henoc (año 582) y falleció con 962 años (año 1.544). – (Génesis 1:5-21) Henoc con 65 años engendró a Matusalén (año 647) y falleció con 365 años (año 1.120) – (Génesis 1:5-25) Matusalén con 187 años (año 834) tuvo a Lamek y vivió 969 años (año 1.803). – (Génesis 1:5-28) Lamek con 182 años tuvo a Noé (año 1.016) y falleció con 777 años (año 1.793). – (Génesis 1:5-32) Noé a la edad de 500 engendró tres hijos ¿trillizos) Sem, Cam y Jafet (año 1.516). – (Génesis 2:7-11) A la edad de 600 años de Noé se inició el Diluvio (año 1.616). – (Génesis 3:9-28) Noé falleció 350 años después del Diluvio, a la edad de 950 años (año 1.966).

**Vivieron 10 patriarcas en el Génesis, desde Adán hasta Noé * Henoc, no pudo serlo porque falleció 424 años antes que lo hiciese su padre Yéred. * Lamek, tampoco pudo serlo, falleció 10 años antes que lo hiciese su padre Matusalén.

– (Génesis 1:6-1) Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las hijas y los hijos de Dios elegían a las que les venían bien (promiscuidad sin orden). – (Génesis 1:6-3), Yahveh dijo: «no permanecerá mi espíritu en el hombre porque no es más que carne: que sus días sean ciento veinte años, avisando a Noé que iba a exterminar a todo ser viviente de la Tierra (Génesis 1:6-13).

Desde Adán hasta el nacimiento de los tres hijos de Noé (10 Patriarcas), transcurrieron según la cronología de los nacimientos de los herederos, 1.616 años.

Hay que ser racional, y saber que la vida media de las personas en aquella época, no es la misma que la actual, por muy buenos que fuesen los alimentos naturales y sin contaminación, siendo generosos tomemos una longevidad de 90 años, y que engendraran cada uno de ellos el primer varón con 20 años, (solo varones, porque para los caldeos, las mujeres no contaban como herederas). También en la Biblia Moisés hace referencia a la edad normal de las personas, Salmo 90:10

«Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos».

Si fueron 10 los patriarcas desde Adán hasta Noé, considerando 90 años de vida de cada uno de ellos, no transcurrieron 900 años, porque el heredero se convertiría en patriarca al fallecer el patriarca anterior (hipotéticamente a la edad de 90 años). Supongamos que Noé fue patriarca al morir su padre Lamek con 90 años, él como primogénito ejercería como patriarca 20 años y así sucesivamente, por lo tanto, el transcurso de tiempo entre Adán y Noé, se puede deducir que transcurrieron 200 años de patriarcado caldeo.

(Génesis 2:7-8), el Diluvio – Yahveh dijo: voy a exterminar de sobre el haz del suelo al hombre que he creado, desde hombre hasta los ganados, las sierpes hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. «Pero Noé halló la gracia los ojos de Yahveh».

¿Qué clase de dios es capaz de exterminar su creación?

Corría el año 1.616, y en esa acción también alcanzó a Matusalén, según la cronología descrita de nacimientos y fallecidos. Noé con el Diluvio acabó con la vida de su abuelo Matusalén 197 años antes a como se relata en el Génesis. También acabó con todas las hijas de debió de tener en los 500 años antes de nacer los trillizos, Sem, Cam y Jafet, porque varones solo tuvo a trillizos (a mi juicio otra falsedad para dar pie a otra historia de la Humanidad, según los caldeos), ¿cómo se explica esas muertes de personas tan cercanas a Noé?

– Lo más chocante son los años que transcurrieron desde Adán hasta Noé, al romperse toda la cronología que los hebreos en el futuro relataron de los 10 patriarcas en un lapsus de tiempo de 1.616 años.

(Génesis 3:28-29), Noé vivió tras el Diluvio 350 años, alcanzando la edad de 950 años (año 1966). Existe una teoría científica para dar sentido al Diluvio Universal a partir de un suceso real que pudo dar pie a la extendida leyenda. William Ryan y Walter Pitman publicaron en 1998 una explicación sobre la historia de Noé. Estos geólogos marinos de la Universidad de Columbia expusieron que alrededor del 5.500 a. C. se produjo una violenta inundación en el actual Mar Negro y este cataclismo pudo inspirar el relato del Diluvio Universal.

Este desastre natural pudo ser el origen de narraciones orales que terminaron inmortalizadas en los relatos de Los Helenos en la mitología griega, en Mesopotamia y en la Biblia cuando se instalaron en Palestina a la salida de Egipto con Moisés (Gosen-Egipto s. XIV al s. XIII Monte Nebo- Peninsula de Sinaí a.C. según calendario hebreo). Moisés era ilustrado participó en la elaboración de los Salmos, también por su condición privilegiada tuvo acceso a la Biblioteca de Alejandría (fundada el 341 a.C. según calendario cristiano)

(Génesis 11:10-26), Sem, cuando fueron divididos por el episodio de la Torre de Babel a los 2 años del Diluvio (año 1.618), y con 100 años de edad, engendró a Arpaksad (año 2.068), y vivió 500 años más (año 2.568). (Génesis 1:6-3), Contradicciones en cuanto al límite de edad, que estableció Yahveh en 120 años. – (Génesis 11:12-13) Arpaksad con 35 años tuvo a Sélaj (año 2.103), y vivió 403 años más (año 2.506). – (Génesis 11:14-15) Sélaj con 30 años (año 2.133) engendró a Héber, y vivió 403 años más (año 2.545). – (Génesis 11:16-17) Héber con 34 años engendró a Péleg (año 2.167), y vivió 430 años más (año 2.597). – (Génesis 11:18-19) Péleg con 30 años engendró a Reú (año 2.197), y vivió 209 años más (2.406). – (Génesis 11:20-21) Reú con 32 años engendró a Serug (año 2.231), y vivió 207 años más (año 2.438). – (Génesis 11:22-23) Serug con 30 años engendró a Najor (año 2.261), y vivió 200 años más (año 2.461). – (Génesis 11:24-25) Nacor con 29 años engendró a Téraj (año 2.290), y vivió 119 años más (año 2.409). – (Génesis 11:26-32) Teraj con 70 años (año 2.360) engendró a los trillizos Abraham, Najor/Nachor y Harán, pero Harán falleció en UR en vida de su padre Téraj (antes de fallecer engendró a Lot), y Téraj vivió 180 años más (año 2.540).

– Hagamos de nuevo una cronología parecida a la anterior desde Adán hasta Noé. En este caso son 9 patriarcas posteriores a Noé que aún vivía, y desde Sem hasta Abraham, sumarían 180 años de patriarcado caldeo, no los 392 años de la cronología que expone la Biblia, aunque no fueron 9 los patriarcas pues, Péleg, Reú, Serug y Nacor, no llegaron a ser patriarcas al fallecer antes de que falleciese el primogénito de Sem, Arpaksad (año 2.506).

– Según la Biblia, el calendario hebreo** empezó cuando salieron los caldeos de Babilonia, no desde el inicio del mundo que lo consideran en el 5.780, y si tomamos como referencia que el 15 de septiembre de 2023, el año 5.780 en el calendario hebreo, el Génesis del mundo se inició el domingo 7 de octubre del año 3.761 a.C., del calendario cristiano. Las referencias históricas más recientes del Antiguo Testamento serían de 500 a.C. por lo cual la «historia» bíblica cubriría unos 5.300 años, pero según la cronología de nacimientos y fallecimientos desde el año 0 con Adán hasta la dispersión de Babel transcurrieron 1.618 años, por lo tanto, la cronología el mundo se creó hace 4.158 años aproximadamente.

**Fueron llamados hebreos cuando volvieron con Moisés desde Egipto y se asentaron cerca del río Jordán y los palestinos de esa parte de Cisjordania los llamaron «Ivri» en hebreo significa – los del otro lado del rio-.

Puede que siga con la cronología de los caldeos hasta llegar a Palestina, hoy salvajemente tratada por los hebreos.