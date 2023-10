El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos humanos se pronuncia sobre el conflicto palestino-israelí

Con motivo de la reactivación del conflicto israelí-palestino que se inició el 7 de octubre de 2023, cuando grupos armados de milicianos palestinos, principalmente de la facción armada de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina, junto con otras agrupaciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina y La Guarida del León, realizaron un ataque armado contra la población civil que se hallaba en territorio israelí, desde la Franja de Gaza, arrojando un balance de al menos 1000 personas asesinadas, entre hombres, mujeres y niños, en el primer día del ofensiva, el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos es consciente de la complejidad de factores de intervienen en el conflicto palestino-israelí y que además está sujeto a otros factores internacionales que interaccionan en él.

En ese sentido, se pueden identificar las dos grandes partes que lideran las conversaciones directas de paz: el Gobierno de Israel, presidido por Benjamín Netanyahu, y el Estado de Palestina, actualmente gobernado por Mahmud Abbas. En el Cuarteto de Madrid, fundado en 2002 como resultado del aumento en la escalada de violencia en el conflicto de Oriente Medio, se constituyó el primer gran bloque de naciones dispuestas a dialogar la paz, compuesto por enviados especiales de los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas, junto con La Liga Árabe, el otro gran actor importante en las negociaciones que ha puesto encima de la mesa un plan de paz alternativo. El control real de Palestina se ha dividido en dos, desde el año 2007. Por una parte, Fatah, organización principal y dependiente de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina; y, por otra parte, Hamás controla la Franja de Gaza.

Hamás, declarada como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Reino Unido, Paraguay, Costa Rica, entre otros; y que organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional la han acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tanto hacia israelíes como hacia palestinos, a los que ha sometido a torturas, asesinatos y secuestros, ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y, desde la toma del posesión de su gobierno en la Franja de Gaza, en junio de 2007, no se han convocado mas elecciones democráticas en la región. El control real de Palestina se ha dividido en dos, desde el año 2007. Por una parte, Fatah, organización principal y dependiente de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina, que predomina en la región de Cisjordania; y, por otra parte, Hamás controla la Franja de Gaza. Esta división del poder central palestino ha provocado el colapso del gobierno palestino. Desde entonces no se han convocado nuevas elecciones en los territorios adscritos a Palestina.

Cabe destacar que otra de las consecuencias que han provocado el enquistamiento de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza es porque ha estado sometida, desde entonces, a un bloqueo económico y comercial por parte de Israel, en el norte de la Franja, y de Egipto, en el sur. Estableciéndose fronteras permeables por parte de los israelíes para el libre movimiento de palestinos entre ambos territorios, y un bloqueo de flujo migratorio por parte de Egipto con el cierre de su frontera con Gaza.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado un borrador de resolución sobre Gaza que solicita una tregua humanitaria inmediata, en la reanudación de la 10ª Sesión Especial de Emergencia sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. Un proyecto de resolución sobre la crisis palestino-israelí liderado por Jordania y que se aprobó con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. El borrador de la resolución contó con el respaldo de 47 Estados miembros, entre ellos Egipto, Omán y Emiratos Árabes Unidos, miembros de facto de la Liga Árabe.

Este proyecto de resolución se adopta mientras que las condiciones deplorables de la población en las regiones de Israel y Palestina siguen sufriendo los efectos devastadores del conflicto y que cada vez más se van deteriorando en los dos territorios, en especial en la Franja de Gaza. Según el último balance de víctimas, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza contabiliza 7.028 palestinos fallecidos y 18.482 heridos. Por el contrario, El Ministerio de Salud de Israel cifra alrededor de 1.400 personas fallecidas y más de 5.430 personas heridas. Además, según las autoridades israelíes, aproximadamente 200 personas habrían sido secuestradas por el grupo terrorista Hamás.

En vista del deterioro crónico que esta sufriendo la región, para el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos la actual situación en Oriente Próximo se debería abordar los siguientes puntos claves para restablecer la paz y la estabilidad en la zona:

Establecer una tregua humanitaria inmediata, con las garantías suficientes para que sea sostenida y viable en el tiempo, con la interposición de una Fuerza Multinacional de Paz, liderada por Naciones Unidas, y constituidas por países del entorno.

Garantizar el restablecimiento de los suministros y servicios básicos esenciales en la Franja de Gaza a la población civil y que se garantice que la ayuda llega de facto a la población civil.

Exigir que todas las partes cumplan el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de Conflictos Armados, la Convención de Ginebra y la resolución n.º 181, de la Asamblea General de Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, en la que se establece el reconociendo del Estado de Israel y del Estado Palestino, así como sus status quo, y seguir impulsado los Acuerdos de Abraham, firmados por Emiratos Árabes Unidos e Israel. Otro de los acuerdos de paz fundamentales, que incluye al tercer país árabe, después de Egipto y Jordania, en firmar un tratado de paz con Israel, y el primer país del Golfo Pérsico, en hacerlo.

Liberación inmediata e incondicional de todos los civiles cautivos, además de exigir su seguridad, bienestar y trato humano de acuerdo con el estatus humanitarios declarados en el Derecho Internacional Humanitario y en lo que concierne a la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos condena taxativamente los atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás en Israel, al igual que la toma de rehenes, asesinatos y los continuos ataques que esta padeciendo el pueblo israelí desde que comenzó el conflicto palestino-israelí.

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos rechaza toda acción ofensiva cuyos efectos no prevean víctimas colaterales del conflicto. La protección de la población civil y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias en Gaza y en Israel, por ambas partes, deben ser el objetivo principal. No existe ningún tipo de motivo o razonamiento que justifique la violencia o la guerra sobre inocentes, víctimas o población, profesen la religión que profesen, sean de la raza, de la ideología o de la condición sexual que sea.

Para el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos la prioridad del conflicto palestino-israelí pasa irremediablemente por conseguir la seguridad física, psicológica y jurídica de las víctimas y de la población civil. El deber íntimo de la Comunidad Internacional es evitar el deterioro progresivo de la situación en Oriente Próximo, y la única solución viable es la de creación de los dos Estados, el respeto mutuo de su existencia y la necesidad de restablecer la paz y la seguridad en la región. Los discursos de odio no nos pueden llevar a volver a repetir la tragedia humana que supuso la Segunda Guerra Mundial. No existe nada ni nadie que justifique la matanza y el asesinato de civiles.