Aldeas Infantiles SOS condena la violencia y urge a poner fin a la catástrofe humanitaria en Gaza

Aldeas Infantiles SOS condena enérgicamente la violencia infligida a todos los niños, niñas y adolescentes atrapados en el conflicto en Oriente Próximo y lamenta profundamente la trágica muerte de varios niños, niñas y jóvenes de sus programas en Israel y en Gaza.





Aldeas Infantiles SOS opera en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Israel, proporcionando cuidado alternativo y apoyo a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. La Aldea Infantil SOS de Rafah, en Gaza, se enfrenta a una amenaza inminente para la seguridad de su personal y de los 75 niños y niñas a su cargo. Todos ellos, cuyas edades oscilan entre uno y trece años, se encuentran bien, pero con un acceso limitado a agua y alimentos.

En cuestión de días, miles de niños y niñas han sido asesinados y heridos en Gaza e Israel, y las cifras no dejan de aumentar. Asimismo, a medida que el número de víctimas mortales aumenta, cada vez más niños y niñas pierden trágicamente a sus padres y seres queridos. “Nos preocupa la vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia sin cuidado parental y en riesgo de perderlo, cuya urgente necesidad de protección y asistencia humanitaria a menudo pasa desapercibida en tiempos de crisis”, afirman desde la organización.

Los niños, niñas y adolescentes son los que más sufrirán en este conflicto: huyen, no tienen un lugar seguro al que ir y no pueden satisfacer sus necesidades básicas de protección y alimentación. El trauma físico y mental será alto para todos ellos y aún mayor para aquellos que se encuentren solos, separados de sus familias o que han perdido el cuidado de sus padres. Antes de esta escalada de la violencia, el 80 % de los niños y niñas en Gaza ya sufría angustia emocional.

Aldeas Infantiles SOS pide un alto al fuego inmediato que permita el acceso de la ayuda humanitaria y urge a las partes involucradas a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y garantizar la protección de la infancia y la adolescencia, con especial atención a aquellos que han perdido el cuidado parental. Reclama, asimismo, las siguientes medidas inmediatas que aseguren el respeto de los derechos humanos:

1. Establecer un corredor humanitario que permita el paso seguro de ayuda y asistencia a los civiles en Gaza.

2. Crear zonas seguras en Gaza con servicios básicos, donde las personas puedan acceder a refugio, comida, agua y atención médica.

3. Permitir el paso seguro a Egipto, con derecho al retorno garantizado cuando sea seguro hacerlo.

4. Liberar a todos los rehenes. Nada puede justificar mantener a civiles como rehenes, algunos de los cuales son niños y ancianos.

5. Garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario para allanar el camino hacia una paz justa y duradera.

6. Detener las violaciones de los derechos de la infancia, incluyendo el asesinato y la mutilación, los ataques contra escuelas y hospitales, el secuestro y la negación de ayuda humanitaria.

Aldeas Infantiles SOS brinda apoyo a niños, niñas, jóvenes y familias con programas en Israel y la Franja de Gaza, así como en todos los países vecinos. Como en otras guerras, defiende los derechos de la infancia y la juventud y sigue los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.