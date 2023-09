Los talibanes, como el grupo extremista más violento con pensamientos extraños y lecturas raras de religión y creencias, son considerados la forma más auténtica de organización terrorista y de guerra entre las organizaciones extremistas. Desde que este grupo llegó al poder en agosto de 2021, la mayoría de los países periféricos y lejanos, a pesar de las diferencias políticas y funcionales con este grupo, han buscado protegerse del peligro mediante la estrategia de inyectar dinero. Un ejemplo perfecto de este tipo de recompensas ha estado en la agenda de países como China, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Al enviar paquetes de ayuda e incentivos por valor de cuarenta millones de dólares por semana, Estados Unidos ha ayudado a fortalecer y fortalecer al régimen talibán. Los talibanes han encontrado una combinación de estrategia sistemática y eficaz para su supervivencia al combinar la creencia política con la búsqueda de formas de generar ingresos económicos. Este grupo ha obtenido buenos beneficios al crear una base para la inversión en países hambrientos de minas y la geografía de Afganistán, el crecimiento del tráfico de drogas y la creación de una plataforma necesaria para el cultivo y fortalecimiento del terrorismo.

Según la información disponible, sólo en los últimos dos años los talibanes han recibido más de dos mil millones de dólares a través de paquetes de ayuda. Estas cifras sólo han sido confirmadas oficialmente, mientras que la información disponible muestra que se han entregado en secreto a este grupo más de tres mil millones de dólares. Puede resultar sorprendente que el valor de la moneda afgana no haya caído frente a las monedas extranjeras. Básicamente, es la inyección de dinero operativo para este grupo lo que ha mantenido estable el valor de la moneda afgana.

Para los talibanes, los intereses nacionales del pueblo afgano no son importantes excepto la riqueza y el poder. Este grupo utiliza la religión como herramienta para lograr sus intereses grupales. La extorsión, el secuestro de nacionales, el cultivo de drogas, la venta de armas, el comercio de cuestiones políticas y la indulgencia en ciertos casos ideológicos han hecho que este grupo tenga mucha necesidad de dinero y les haya creado una especie de adicción. La adicción de Talabani a ganar dinero de cualquier fuente acortará la vida de este grupo. Mientras tanto, esta adicción al dinero ha hecho que este grupo dependa más de los círculos de inteligencia. Como la fecha de su creación y puesta en escena también fue resultado de una evaluación de inteligencia.

En otros casos, la indulgencia de los talibanes con cuestiones islámicas y religiosas específicas, como los derechos de los musulmanes en todo el mundo, que es una obligación religiosa, ha generado dudas sobre su naturaleza. Porque se puede decir que los talibanes son el grupo más violento; Según este grupo, ha actuado sin dudarlo matando a musulmanes. Pero en algunos casos ha sido flexible con los no musulmanes. En muchos casos, durante la reunión del grupo, los no musulmanes regresaron vivos de los talibanes, pero los musulmanes fueron asesinados de la manera más atroz. Esto demuestra que los talibanes son un grupo con fines de lucro que utiliza el nombre de la religión y las creencias islámicas, y no hay duda al respecto. Mientras tanto, este grupo que quiere hacer justicia en Palestina, garantizar los derechos de los musulmanes en Myanmar, Cachemira y otras partes del mundo, ¿por qué no ha dicho nada sobre los musulmanes uigures? Es sorprendente que los talibanes emitieran declaraciones de vez en cuando en apoyo a los musulmanes en diferentes partes del mundo, incluso en China, Palestina, la Cachemira administrada por India, Myanmar y otras partes del mundo, antes de la dominación de Afganistán. Pero desde hace dos años, los portavoces y dirigentes de este grupo no han dicho una sola palabra sobre la situación de los musulmanes en China. Este grupo está ahora en conflicto con los chinos y ha dejado la cuestión del apoyo a los musulmanes uigures en manos del sistema y la justicia chinos. Los talibanes son un grupo rico, lujoso y amante del dinero que actúa como grupos mafiosos sólo por dinero.

Las inversiones de China, Qatar y otros países vecinos de Afganistán en este país demuestran que es el dinero lo que ha hecho que el campo de esta inversión sea favorable. No el desempeño y la evaluación política de los talibanes. Este grupo está dispuesto a ceder todo Afganistán a programas de otras personas a cambio de un soborno. El grupo talibán es un grupo adicto al lujo y a la acumulación de capital. Este grupo ha aprendido bien a sacar provecho de las situaciones. De hecho, la principal diferencia entre los líderes talibanes también proviene de esta fuente. La división entre el grupo talibán en la red Haqqani, el grupo Qatar, el grupo Mullah Yaqoob, el grupo Kandahar y la red Helmandi está básicamente relacionada con el principio de compartir la riqueza que queda del actual gobierno, las minas de Afganistán, los programas de países extranjeros y la distribución del ingreso del sistema de gobierno afgano.

A pesar de las profundas diferencias sobre la distribución de la riqueza y el poder, este grupo ha decidido permanecer unido en un acuerdo impío para acumular riqueza y seguir gobernando al pueblo. Los países regionales y extrarregionales se han beneficiado de esta debilidad y han antepuesto la estrategia de inyectar dinero para domesticar a los talibanes a la interacción táctica. Estos pagos al grupo mafioso talibán tendrán consecuencias nefastas para la seguridad de la región y del mundo. Consecuencias que no pueden prevenirse ni frenarse ni siquiera mediante la inyección de grandes sumas de dinero. La región aún no ha comprendido adecuadamente la verdadera naturaleza de los talibanes. Esta falta de comprensión adecuada de la naturaleza y los objetivos de llevar a los talibanes al poder tendrá un alto precio de inseguridad y tensiones de seguridad para la región y el mundo.