​STADA Health Report 2023: la falta de prevención está deteriorando la salud de los españoles

La prevención es fundamental para nuestro bienestar y calidad de vida. Sin embargo, según datos de la quinta edición del STADA Health Report presentada en Madrid con la presencia de César Hernández, director general de Cartera Común y Servicios del SNS y Farmacia, casi 9 de cada 10 europeos no reciben una atención sanitaria preventiva adecuada, a lo que se une que los europeos están tendiendo a recortar su gasto dedicado al cuidado de la salud debido a la inflación. Aparte de estos alarmantes resultados, también hay buenas noticias: en el último año, el 73 % de los europeos afirman haberse cuidado más para mejorar su salud, ya sea siguiendo una dieta más sana o aumentando su ingesta de vitaminas. Además, en comparación con 2022, el bienestar mental ha mejorado diez puntos porcentuales en todo el continente.



Éstas son sólo algunas de las conclusiones del STADA Health Report 2023. La encuesta de 2022 abordó algunas de las implicaciones relacionadas con la pandemia y reveló que el bienestar mental de los europeos se había visto afectado. La presente edición de este estudio, realizado a más de 32.000 europeos de 16 países, muestra las dificultades que plantean los tiempos actuales y cómo afectan a la prevención de enfermedades y problemas de salud. "Los recientes acontecimientos nos han recordado a todos la importancia de disfrutar de buena salud. Para conseguirla y mejorar los sistemas sanitarios es necesario disponer de información y datos fiables y verificables. El STADA Health Report. es una valiosa contribución a este objetivo y responde directamente a nuestro propósito de cuidar de la salud de las personas como aliado de confianza", afirma Peter Goldschmidt, CEO de STADA.

Atención sanitaria preventiva: ¿poca y demasiado tarde?

Cuatro de cada diez europeos (42 %) no acuden a ninguna revisión médica preventiva, y sólo el 15 % acude a todas las citas pertinentes. Los Países Bajos, con un 32 %, y el Reino Unido, con un 31 %, son los ejemplos más positivos. Por el contrario, Serbia y Polonia (62% cada uno) y Rumanía (60%) van en la dirección contraria: casi 2 de cada 3 personas en estos países no acuden a ninguna revisión. En España, el 44% de los hombres y el 39% de las mujeres afirma que no realiza ninguna revisión de salud anual. Los chequeos más habituales entre las mujeres son la revisión ginecológica y las mamografías, mientras que entre los hombres las más atendidas son las revisiones generales y la de cáncer de colon. "Los españoles muestran un alto grado de conocimiento en cuestiones relacionadas con la salud y hábitos de vida saludable, no obstante, los resultados del STADA Health Report 2023 muestran que no siempre prestan suficiente atención a la prevención de enfermedades”, señala Mar Fábregas, Directora General de STADA España. “La prevención en salud es clave para prevenir la aparición de enfermedades, reducir factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus consecuencias”.

La salud mental mejora en España y en toda Europa

Nuestro bienestar físico y mental están inseparablemente unidos. Según datos del STADA Health Report 2023, el 67% de los europeos califica su salud mental de "buena" o "muy buena", y menos de 1 de cada 10 de "mala". En 2022, las valoraciones eran considerablemente más bajas: sólo el 57% calificaba su estado psicológico de "bueno" o "muy bueno". En comparación con las mujeres (62 %), casi 3 de cada 4 hombres (73 %) describen su salud mental como buena.

En España, el grupo de personas que califica su salud mental como “buena” o “muy buena” se incrementa significativamente respecto 2022, ganando 12 puntos porcentuales hasta situarse en el 61% de los españoles. Casi 7 de cada 10 hombres describen su salud mental como “buena” o “muy buena”, una proporción ligeramente superior a la de las mujeres (54 %).

Los españoles, entre los europeos más satisfechos con su sistema público de salud

El 61% de los españoles afirman sentirse “muy satisfechos” o “satisfechos”. La media europea se sitúa en un 61% y entre los países más satisfechos, además de España, se encuentran por encima del 70 % países como Bélgica, Suiza, Austria, Alemania y Francia, mientras que a la cola de Europa en cuanto a satisfacción de la población se sitúan Polonia, Portugal, Rumanía o Serbia.

España se sitúa en la cabeza de países con mayor frecuencia de visitas a las farmacias. El 72 % de los españoles señalan realizar por lo menos una visita al mes, un dato únicamente superado por Serbia (79 %), Italia y Rumanía (73 %).