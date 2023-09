Uno de los principales inconvenientes para iniciar un recorrido en grupo es que exista la MENTIRA HISTÓRICA en alguno de sus componentes. MENTIRA HISTÓRICA no tiene nada que ver con tener históricamente una “CONFIGURACIÓN ESPECIAL”.

Me remito a los profesionales de la historia que con su sentido de la objetividad han descrito la configuración de la Península Ibérica, con todos sus vaivenes, para bien o para mal según las “cabezas dirigentes” del momento.

Sólo algún historiador, muy concreto, relata la historia con pluma diseñada con la “SENYERA” y, teniendo en cuenta los diferentes grados de nobleza históricamente: Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barones... reconvierten los títulos en regiones, Estado o Naciones... “(Josep Narcís Roca i Farreras, colaborador del diario catalanista La Renaixença, es considerado el primer nacionalista catalán independentista. El primer artículo donde apareció claramente su propuesta de que Cataluña tuviera un Estado propio fue publicado en 1886 con el significativo título de Ni espanyols ni francesos (‘Ni español ni franceses’) “Wikipedia”.

La realidad, sin embargo, es que el mundo se ha transformando y su diseño actual es el resultado de muchos movimientos sociales que la HISTORIA ha dejado plasmado en un MAPA POLÍTICO realista. Existen y existirán políticos que deseen reconvertir la realidad actual, borrando toda la historia la Española, la Europea, la Americana, la del Extremo Oriente, la de África.... pero los hombres, los políticos, han conformado el mapa de la convivencia tal y como lo conocemos y, en consecuencia, o aceptamos estas realidades que la historia ha plasmado o retrocedemos, por los mismos medios, enfrentamientos civiles y destrucción de los humildes y pobres, a los diseños de la Edad Media...

Por eso NO TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA. Sólo la VERDAD REAL es la que debe valorar el RESPETO o NO de la convivencia heredada de todos nuestros antepasados “buenos, malos o regulares”; con su sangre se diseñó nuestro futuro... NO DEBEMOS OLVIDARLO.

Claro que con el fusil en mano, granada en la cintura y la infantería dispuesta... podemos diseñar otros mapas... que muchos ya no podrán disfrutarlos porque su sangre habrá servido para señalar las nuevas fronteras...

La HISTORIA DE NUESTRAS CIVILIZACIONES, con todas sus tragedias, es la HISTORIA REAL; seguramente, podremos mejorarlapero dudo que podamos modificar muchas “historias” contadas con lenguajes interesados, según los títulos de nobleza de hace siglos. No debemos olvidar que también de la MENTIRA han vivido muchos “cuenta cuentos”... no olvidemos eso.

Cada trozo de tierra es una HISTORIA que debemos enaltecer, querer, difundir, pero dejemos, de una vez, de engañar contando realidades históricas con las plumas actuales (que, no nos engañemos, dan mucho de comer).