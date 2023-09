Las contradicciones en la política

Unas breves notas como preámbulo a las opiniones que me gustaría compartir:

UE... “No es aceptable la severidad de las condiciones que la UNIÓN EUROPEA exige a todo país interesado en integrarse en la misma y la incongruencia en el control de dichas condiciones. Si la UE respeta la Unidad Nacional y la Justicia de cada país, no es aceptable que los delitos sean interpretados por cada país miembro. Eso es contradictorio con lo exigido en el momento de la admisión.”

La Justicia española lleva reclamando desde 2017 que Bélgica entregue al señor don Carlos Puigdemont, prófugo de dicha Justicia. ¿Es entendible esta situación con las normas de la UE?

C-CLM – Comunidad de CASTILLA LA MANCHA

No dudo de la honradez personal de su presidente don Emiliano García-Page, sí dudo y mucho de su integridad en el momento de aplicar los principios que defiende como Presidente. Su postura “político moral”, fiel a los principios de su partido, el PSOE, no concuerda con su respuesta “social- práctica”, por verse obligado a aplicar la “obediencia sumisa a la jefatura”

Cito algunas de las frases de idéntico fondo y expresión circunstancialmente diferente:

García-Page: “Pactar con partidos independentistas la amnistía de sus encausados sería un extremo carente de "base moral", al tiempo que ha defendido que serviría para vulnerar el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles”.

"Puigdemont tiene el mando a distancia de la legislatura y no puede someter al Gobierno a libertad condicional".

García-Page: “también abordó el tema de los idiomas en la Constitución y su importancia como riqueza del país. Sin embargo, advirtió que el problema surge cuando los idiomas se utilizan como armas arrojadizas en el ámbito político”.

García-Page: “La reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont genera "muchas dudas: "Hay mucha opacidad". "Lo que hay que tener claro para sentarse a negociar es lo que no puede ser, que quede claro".

García-Page:"la escalada independentista en Cataluña debe tener una consecuencia penal grave". La Constitución, a su juicio, necesita "autodefensa".

Quiero entender que las declaraciones del Presidente de la comunidad de Castilla la Mancha son sinceras... Por eso produce indignación la cobardía, en el congreso, de la bancada socialista perteneciente a esa Comunidad.

La Conciencia puesta en venta por un buen sueldo, por un alto prestigio y por reconocimiento social no deja de parecerse a lo que el señor García-Page critica del señor Puigdemont.

Es lógico, dado el significado de “bancada”: Mesa o banco grande con un pequeño colchón encima, sobre el cual se tundían los tejidos en las fábricas de paños”.

No perdamos de vista el significado de “tundir”: Castigar con golpes, palos o azotes. Lógicamente la obediencia más que obligada es comprensible... ¡Qué pena!

La UE, sin compromiso con sus propios Estatutos; el congreso con la obediencia conventual; El Senado, como los loros... aprender repitiendo.

La Democracia pasará a llamarse “Demo”, como en informática, y con un porcentaje de suspensos similar a lo que dicen las estadísticas.

“No llores por mí, España... llora por tu futuro, convertido en mercancía barata... simplemente treinta monedas... No llores por mí, España...”