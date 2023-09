Las actrices Mabel Cadena, Eileen Yañez y Michelle Rodríguez se unen al movimiento de la ONU para desafiar los estereotipos en la publicidad

Pacto Mundial México, ONU Mujeres México y UNICEF México hacen un llamado a la industria de la publicidad y la mercadotecnia en México con Representación positiva en los Medios y Publicidad en México | Unstereotype Alliance que se ha presentado en el marco del Encuentro Empresarial por la Sostenibilidad | Pacto Mundial México 2023, en la CDMX.

El evento fue un espacio de intercambio y aprendizaje, para que las empresas encaminaran sus estrategias para alcanzar la sostenibilidad. Más de 500 líderes y profesionales de diversas industrias, catalizaron la acción inmediata en el sector privado, en este momento crítico a mitad de camino hacia 2030.



En línea con estos objetivos y para generar acciones y estrategias que eliminen los estereotipos de género en la publicidad y los medios de comunicación, Pacto Mundial México, ONU Mujeres México y UNICEF México presentaron hallazgos del estudio de UNICEF México: “Representación positiva en los Medios y Publicidad en México”, cuyos resultados destacan que:

La intención de compra de marcas que ofrecen publicidad inclusiva es 25% mayor en todas las personas.

72% de mujeres y hombres creen que la publicidad no refleja el mundo en el que viven.



Las desigualdades y la discriminación de género continúan limitando que mujeres, niiñez y la adolescencia puedan gozar de todos sus derechos. La publicidad y el marketing influyen en la socialización de normas de género desde la infancia. Las mujeres se representan con mayor frecuencia con ropa reveladora y en roles sociales como crianza, cuidado del hogar y tareas domésticas. Los hombres se representaron como trabajadores y “proveedores”.



Además, los anuncios publicitarios en México no representan la diversidad del país y excluyen en gran medida a los grupos no mayoritarios:

Menos del 4 % de las personas representadas se estimaron dentro del rango de edad de 60 años en adelante.

Menos del 2 % se identificaron como LGBTIQ+.

Menos del 1 % se representaron con una identidad no binaria.

Menos del 2 % tenían tipos de cuerpos más grandes.

Menos del 1 % presentaban alguna discapacidad.

Además, muy pocos personajes tenían tonos de piel más oscuros.



En este sentido, la actriz, activista y comediante Michelle Rodríguez hizo una desafiante invitación a líderes empresariales para apostar por campañas de publicidad que generen un impacto positivo en la sociedad y en la cultura corporativa: “Señalar los cuerpos de otras personas se ha normalizado; lo cual puede hacerte sentir mal. Animó a las empresas a generar conciencia sobre la importancia, el impacto de las historias que contamos y de la representación para niñas, niños y adolescentes. Aprendamos a escuchar el efecto que éstas dejan en las personas y promovamos contenido que celebre la diversidad. Lo aspiracional no es lo que no podemos ser si no lo que nos empodera”.



Por su parte, las actrices Mabel Cadena y Eileen Yañez hicieron un llamado a la industria de la publicidad en México para avanzar hacia una representación positiva en los medios.



En sus palabras, Mabel Cadena resaltó que “Para mí, mi poder es la oportunidad de ser un ejemplo a seguir. Hay personas que tenemos la oportunidad y privilegio de construir una nueva historia”. Además, recordó que una de las decisiones más importantes que tomó fue que no replicaría estereotipos de género. “Puse las reglas para contar la historia que yo quería contar y construir mi mensaje a través de sus productos. Tenemos la responsabilidad de decir cuál es la narrativa que queremos transmitir, para ser un ejemplo a seguir”, aseguró.



Por su parte, Eileen Yáñez reconoció su privilegio de poder alzar la voz y comunicar que diariamente enfrentamos estereotipos de raza, género y sexualidad en los medios audiovisuales. “Eso me ha impulsado a decir que no soy sólo lo que los medios de comunicación dice que somos, somos mucho más”, expresó Eileen.



La participación de estas actrices fue parte de la presentación de la alianza global Unstereotype Alliance, convocada por ONU Mujeres para ejemplificar lo dañino de los estereotipos en el mundo del entretenimiento.



A nivel nacional, en un nuevo capítulo de la alianza, UNICEF México y Pacto Mundial México se sumaron como nuevos aliados para multiplicar la convocatoria de esta iniciativa:



“La relación estrecha entre agencias del Naciones Unidas es muy relevante en esta invitación a ver las percepciones que ya tenemos en la cabeza para evaluar cómo la publicidad y medios perpetúan estos estereotipos”.

Mauricio Bonilla Padilla | Director Ejecutivo de Pacto Mundial México



“Los medios de comunicación impactan directamente en cómo se configuran nuestros pensamientos y acciones y cómo percibimos las normas de género. De ahí su importancia en redefinir cómo se redistribuye este poder en la sociedad y pueden ser grandes promotores de la igualdad”

Lourdes Colinas | ONU Mujeres México



“La publicidad tiene una influencia dominante en la forma de pensar de las personas. Los estereotipos pueden afectar en la percepción que las infancias tienen de sí mismas. Tener un mayor conocimiento sobre la influencia de los medios en los estereotipos y normas de género puede ayudar a reducir las violencias de género”.

Rocío Aznar Daban | UNICEF México



“Unstereotype Alliance es una plataforma de acción que fue convocada a nivel internacional por ONU Mujeres que busca deconstruir, eliminar y terminar los estereotipos de género que se perpetúan con la publicidad y medios de comunicación. Los estereotipos son dañinos y destructivos, es indispensable y poderoso eliminar estos estereotipos para favorecer una publicidad igualitaria, que refleje cómo es la realidad. El problema es no ver lo que estamos viendo”.

Roxana Flores | ONU Mujeres México



“Trabajar y promover la igualdad de género reditúa a las empresas. Hay que trabajar al interior para transformar las estructuras y estereotipos internos, así como impulsar contenidos más sensibles y más sensibles al género para cambiar la narrativa, identificar, desafiar y cambiar las actitudes de género dañinas.”

Francesca Romita | UNICEF México



Desafiar y cambiar las percepciones negativas y limitadas de los estereotipos de género es urgente. Esto implica fomentar la creación y promoción de contenido mediático que refleje la diversidad y la igualdad de género en todas sus formas.



Todas las empresas, de todos los tamaños y todos los sectores, deben contribuir para lograr el mundo que queremos. Aquellas empresas que aún no se han unido al Pacto Mundial para responder al llamado de la ONU, también tendrán espacios exclusivos para conocer más sobre la iniciativa, conocer los beneficios de implementar la sostenibilidad e iniciar su adhesión.