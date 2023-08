La democracia está en peligro

La pasada semana el rey Felipe VI nombró como aspirante a Presidente del Gobierno a Alberto Nuñez Feijóo, candidato del PP, partido ganador de las elecciones generales del 23-J, a pesar que, hasta este momento, el candidato real no tiene en su zurrón el número de votos suficientes para alcanzar los 176 votos afirmativos que le darían la mayoría absoluta con la que poder alcanzar la Presidencia del nuevo Gobierno de España. El artículo 99 de la Constitución española establece que corresponde al rey y Jefe de Estado el nombramiento del aspirante previa consulta con el resto de partidos que hubieran obtenido escaños en las elecciones. En esta ocasión los partidos independentistas catalanes y el vasco Bildu no acudieron a pasar consulta con el rey al que consideran una mera figura decorativa a la que nadie ha votado para que sea determinante en la política del país.



A Feijóo le faltan cuatro votos para alcanzar, en primera instancia, la mayoría necesaria para poder alcanzar la Presidencia del Gobierno. La verdad es que la derecha más montaraz de los últimos tiempos, junto con el fascismo no superan en votos al resto de parlamentarios electos que pueden alcanzar los 178 si Pedro Sánchez sabe jugar bien sus cartas y logra convencer, especialmente, a JUNTS que después de los resultados del 23-J, en los que el independentismo perdió casi 700.000 votos, parece que abandona su anterior postura del no a todo y todos para comenzar a hacer política, dialogando y haciendo buena la frase “do ut des”. Los primeros frutos ya se han visto cuando después de su votación a favor de Armengol la nueva presidenta de la Mesa del Parlamento, ha conseguido del Gobierno Sánchez que presenten la solicitud para que el catalán sea un idioma más en la Comunidad Europea y también en el Parlamento y el Senado español, así como la obtención de Grupo Parlamentario gracias al préstamo, para conseguirlo, de unos diputados del PSOE.

Este lunes comienza el nuevo curso político. Mientras Feijóo intentará convencer al PNV, ya le han dado una negativa, y a JUNTS, antes liderada por el enemigo público número 1, Puigdemont, y ahora un partido de Estado, según González Pons, Pedro Sánchez tendrá que mover ficha para ir sumando votos a su zurrón presidencial. Ya no vale aquello de “o yo o el terror”, ERC y JUNTS tienen que presentar ante sus votantes unos acuerdos que sean suficientes para contentar al independentismo catalán, una parte un tanto desencantada y otra, la de los del “no surrender”, los más radicales, convencidos por anteriores cantos de sirena que basta con que los catalanes quieran para que llegue la independencia y la República. Estos últimos, sean cuales sean los acuerdos nunca darán su brazo a torcer porque además desde el Estado español tampoco se hace nada para convencerlos y jueces, policía y guardia civil se dedican a poner palos a las ruedas del posible diálogo. El PSOE tendrá que contestar de la manera más favorable posible a las demandas de amnistía para todos los procesados, diversos juristas afirman que es posible hacerlo dentro de la Constitución, al traspaso efectivo y económico de la red de cercanías y a una financiación digna y ecuánime de Catalunya. O esto o nuevas votaciones el 14 de Enero.

Pero de manera más inmediata tenemos el final de septiembre cuando Feijóo podría alcanzar la Presidencia del Gobierno usando malas tretas a las que nunca ha hecho ascos. La insistencia de Feijóo en querer presentarse al debate de investidura sin tener amarrados los votos suficientes siempre me ha olido mal, el PP es un partido condenado en más de una ocasión por usar ilegalidades en las elecciones, La Guardia Civil en un informe concluyó que Esperanza Aguirre ganó las elecciones del 2007 y 2011 haciendo trampas en la financiación de sus campañas electorales, en el sumario del caso Púnica también aparece financiación irregular en la campaña de Mariano Rajoy en el 2008. El informe de la Guardia Civil dice “Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral”.

Todo esto junto con el recuerdo de Noviembre del 91 cuando Zaplana accedió a la alcaldía de Benidorm, iniciando su meteórica carrera política, mediante el voto d’una tránsfuga del PSOE a la que, junto con su marido, el PP pagó el favor mediante sendas ocupaciones para ambos, o el “Tamayazo” en Madrid que acabó con Esperanza Aguirre de Presidenta de la Comunidad de Madrid, me hace pensar que Feijóo está pensando en prostituir la democràcia cuando pide el voto a “cuatro buenos socialistas”. El PP no tiene escrúpulos con tal de llegar al poder, lo ha demostrado hace unos meses cuando no ha dudado en unir sus fuerzas a las mesnadas del fascismo para gobernar Ayuntamientos y CCAA junto a Vox. Y aunque hagan el paripé de enfadarse, ambos, la derecha más montaraz y el fascismo, tienen claro que sí llegan al poder se lo repartirán. Y si eso ocurre, para mí, habrá un tercero que habrá mediado para ello, Felipe VI ha propuesto a Feijóo sabiendo que no tiene suficientes votos, ¿o es que hay alguna cláusula oculta que los demás desconocemos? Con estos antecedentes creo firmemente que la democracia está en peligro.