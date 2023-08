"Pohemas": Se me olvidó el título; y otros

I

SE ME OLVIDÓ EL TÍTULO Y EL POHEMA ¿Será? Pues no creo

sólo sé que está

en mi mente dando

el brillo de la "Gloria"

jugando con ritmos, armonía,

bemoles, sostenidos

ante el sentir extraño

del verso interesante.

Mañana recordaré el olvido,

como la sombra

que aparece debajo de las hojas

de los árboles,

que por virtud no

hace daño, nos acompaña.

Pero, será mañana.

Esperemos ese mañana.

II PRECEPTOR LETRÍSTICO Aprendí en y de la aula de la vida; y en la huida por sus despilfarros, los pasos lastimeros erraron en camino perdido y, ante el corazón sangrante de herida mundana, fue por traicioneros, pues sin saberlo en los días postrimeros surgirá una intensa nueva vida ante plácidos reflejos, entonces será quizá cálidos consejos para que a la mente retornen hondas elucubraciones y se cristalice la evidencia ante la planta foránea, y que la silueta de la historia figure con relieves de inmortal como modelo de la existencia de su robusta memoria para esculpir el mármol de la vida en aras del agua unciosa de fuente lustral que, ante labor meritoria augura próximas “Glorias” de versista resonante del Novo génesis supra preclaro y límpido ante maremágnum, objetos vistosos, y obediente sabiduría que delinea guía subyugante como escultor de las verdades de la vida ante vívidos colores que son inmortales.

III ESPACIOS LLENOS DE HUMO La mente es un pasillo, recoveco, en un laberinto oscuro, que a veces se ve como relámpago incandescente que llenan el espacio de humo y llamas, para iluminar estos corredores..., túnel y ese laberinto oscuro. Pero, eso no es todo, Es como el sueño eterno, no de la eternidad, sino de la realidad que estamos viviendo, aunque el espejo de la vida tartamudee o sueño siempre será realidad. Todo en este “mondo” es notable realidad que a diario se escribe y se escribe…

IV TU SIRENA DEL MAR A mi amigo Mylos Joaquín (español)

Muy bien Mylos del Mar. Y tú sirena mitológica, está allá en alta mar recorriendo o corriendo en dirección de la costa para encontrar bella melodía, que te cantará y tú disfrutarás al vaivén de las olas que se estrellarán en las rocas, para disfrutar de esa tierna y hermosa melodía natural, y tú con tu silbido será una furtiva nota musical que acariciará la brisa marina.