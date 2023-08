Estreno del drama japonés "Cien flores", premiado en San Sebastián, el 25 de agosto

Filmin estrena este viernes 25 de agosto "Cien flores", el debut en la dirección del reconocido novelista japonés Genki Kawamura, quien fue galardonado en el pasado Festival de San Sebastián con la Concha de Plata a Mejor Dirección, convirtiéndose en el primer cineasta japonés en lograr este reconocimiento. Kawamura es también un notable productor cuya filmografía incluye éxitos como "Belle", "Your name", "Suzume" o "El niño y la bestia". "Cien flores" se estrenará de forma exclusiva en plataformas en Filmin tras su paso por cines, distribuida por Avalon, el pasado mes de junio.



La película es la adaptación de una novela del propio director, "Hyakka", que se inspira en su experiencia personal junto a su abuela, afectada por Alzheimer desde hace seis años. "El ser humano no se define por su cuerpo, sino por sus recuerdos", explica Kawamura. "Incluso las memorias más triviales forman parte de un sistema complejo arraigado en la identidad de cada uno". Con una sensibilidad poética, "Cien flores" brinda un mensaje universal sobre la fragilidad de la memoria y sobre las relaciones maternofiliales a través del tiempo. "Al final, la película muestra el momento en el que dos personas, incapaces de compartir sus recuerdos y perspectivas, se unen gracias a un acontecimiento milagroso".



El título de la película hace referencia a una metáfora visual que evoca a la memoria cada vez más fragmentada de la protagonista, Yuriko Kasai, una pianista de mediana edad a quien las flores le hacen recordar espacios y lugares que ocupó en otros tiempos. La actriz veterana Mieko Harada, protagonista de algunas de las últimas películas de Akira Kurosawa, se pone en la piel de Yuriko y ofrece una interpretación "impresionante" e "imprescindible", según han destacado algunos medios especializados